«Яндекс» обсуждал изменения в компании с «соответствующими подразделениями» Кремля

Предложения об изменении структуры управления «Яндексом» обсуждались, но не согласовывались компанией с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 18 ноября гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож в ходе конференц-колла с инвесторами компании заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения в структуре управления компании с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. При этом он не указал, с кем именно компания вела обсуждения. Перед этим господин Песков заявлял, что «Яндекс» не согласовывал с Кремлем корпоративные изменения.

«Абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать, что называется, из первых рук, позицию государства. <...> Но это никоим образом не является обусловленным согласованием»,— сказал господин Песков журналистам. «Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству — это одно дело, согласовывать — это другое дело»,— отметил он.

Отвечая на вопрос, с кем именно представители «Яндекса» проводили консультации в Кремле, господин Песков сказал: «Скажем так, с соответствующими подразделениями».

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. В структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

О том, как это сказалось на акциях компании, — в материале “Ъ” «"Яндекс" успокоил инвесторов».