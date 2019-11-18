Горелкин отзывает свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин пообещал отозвать из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%. Инициатива была внесена в конце весенней сессии и вызвала недовольство многих интернет-компаний, в том числе «Яндекса». Сегодня, 18 ноября, «Яндекс» объявил о планах изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда, который получит ряд полномочий по согласованию сделок и партнерств.

Господин Горелкин заявил, что «приятно удивлен» решением «Яндекса», но отзывает свою инициативу не из-за этого. Депутат пояснил ТАСС, что будет работать над законопроектом «в первую очередь с учетом рекомендаций правительства». В частности, речь идет о «повышении доли возможного иностранного владения ИТ-гигантами» и «четком формулировании критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ», рассказал политик.

Он также сообщил, что в документе появятся «несколько интересных опций», но деталей не привел. В какой срок планируется снова внести проект закона в Госдуму, Антон Горелкин не уточнил. «Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе»,— добавил депутат. Он утверждает, что «планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе». «Те отзывы, которые поступали в комитет (Госдумы.— “Ъ”), и предложения правительства требуют очень серьезной доработки текста»,— объяснил господин Горелкин.

В «Яндексе» одобрили решение депутата отозвать проект закона для доработки. «Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что подобные идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами»,— сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Напомним, представители Роскомнадзора концептуально поддержали законопроект. Минкомсвязь представила отрицательный отзыв на него, Федеральная антимонопольная служба выступила против. «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали инициативу. В «Яндексе» назвали проект разрушительным для компании. Акции «Яндекса» на фоне новостей о планирующихся нововведениях падали почти на 20%.

О новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

Об отзыве законопроекта — в материале “Ъ” «Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван».