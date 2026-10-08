Для спасения Таси Васильевой не хватает 788 329 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Таси врожденная патология правой ноги — недоразвита малоберцовая кость, укорочена правая голень, деформирована стопа. Правая нога девочки изначально была короче левой. Тася растет, и разница в длине ног только увеличивается. Уже сейчас девочке приходится носить тяжелую и неудобную ортопедическую обувь. Со временем проблема будет усугубляться, пострадают суставы и позвоночник. Тасе поможет только этапное хирургическое лечение с применением аппарата внешней фиксации для удлинения правой голени. Лечение позволит исправить деформацию стопы и компенсировать разницу в длине ног».