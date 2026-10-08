Для спасения Таси Васильевой не хватает 788 329 руб.
09.10.2026, 02:02
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Таси врожденная патология правой ноги — недоразвита малоберцовая кость, укорочена правая голень, деформирована стопа. Правая нога девочки изначально была короче левой. Тася растет, и разница в длине ног только увеличивается. Уже сейчас девочке приходится носить тяжелую и неудобную ортопедическую обувь. Со временем проблема будет усугубляться, пострадают суставы и позвоночник. Тасе поможет только этапное хирургическое лечение с применением аппарата внешней фиксации для удлинения правой голени. Лечение позволит исправить деформацию стопы и компенсировать разницу в длине ног».
Стоимость этапной хирургии 1 638 329 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 850 тыс. руб. Не хватает 788 329 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тасю Васильеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Тасиной мамы — Галины Владимировны Тимониной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 6