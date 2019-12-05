Медведев: стремление Зеленского договориться с Россией очевидно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал очевидной заинтересованность президента Украины Владимира Зеленского в нормализации ситуации в его стране и в отношении с РФ. Он добавил, что его предшественник Петр Порошенко не хотел мира.

«Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения»,— сказал премьер во время интервью 20 федеральным телеканалам. Он отметил «силу духа и мужества», с которыми господин Зеленский «противостоит ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах». Речь, по словам премьера, идет о противостоянии национализму и «желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией».

Господин Медведев добавил, что на Украине уже несколько политических сил готовы идти на Майдан и требовать не принимать каких-либо решений, направленных против украинских интересов. «В то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые ранее были очерчены его предшественником»,— сказал премьер. По его словам, господин Порошенко «никакого мира не хотел» и «был представителем партии войны». «Чем дольше эта война на территории Украины продолжалась бы, тем для него лучше. Это позволило бы ему находиться у власти»,— сказал господин Медведев. Он отметил, что «в эту же историю пытаются затянуть и Зеленского».

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное Читать далее

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться господин Зеленский и президент России Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».