Кремль положительно оценил встречу Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

По словам пресс-секретаря, госпожа Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках. «Это очень позитивная встреча, и главное, что сохраняется позитивный настрой и готовность дальше продолжать такую гуманитарную работу»,— сказал господин Песков на брифинге.