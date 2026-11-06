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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Кремль положительно оценил встречу Мелании Трамп с представителями РФ и Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень позитивной встречу первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины, прошедшую накануне в Белом доме. Господин Песков заявил, что стороны готовы продолжать гуманитарную работу.

Elizabeth Frantz / Reuters

По словам пресс-секретаря, госпожа Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках. «Это очень позитивная встреча, и главное, что сохраняется позитивный настрой и готовность дальше продолжать такую гуманитарную работу»,— сказал господин Песков на брифинге.
5 ноября в Вашингтоне прошла встреча представителей России, Украины и США, приуроченная к окончанию гуманитарной миссии в Алешках. В Белый дом прибыли спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, а также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Мелания Трамп передала письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
О перемирии в Алешках — в материале «Ъ» «Тихий Днепр».
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