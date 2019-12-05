Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

По итогам года реальные располагаемые доходы населения России могут вырасти на 0,2–0,3%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее президент России призвал правительство добиться реальных доходов россиян.

«Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. <…> И вполне вероятно, что по итогам года мы будем не в минус, а в плюс, но плюс очень незначительный, может быть, 0,2–0,3%»,— сказал он во время интервью 20 федеральным телеканалам.

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное Читать далее

Напомним, по данным Росстата, в октябре впервые после пятилетнего снижения реальные располагаемые доходы россиян выросли: в третьем квартале текущего года они выросли на 3% в годовом выражении.

Подробнее об оценке Росстата — в материале “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».