«Я не являюсь экстремистом с точки зрения лингвистики и здравого смысла»

4 декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов. Обвинение запросило четыре года колонии для студента ВШЭ Егора Жукова, который обвиняется в публичных призывах к экстремизму (был задержан после одной из летних акций). Такое же наказание потребовал прокурор для Владимира Емельянова, который якобы схватил полицейского за бронежилет. Павлу Новикову, который признал вину в том, что ударил полицейского пластиковой бутылкой с водой, обвинение попросило назначить на год меньше. Приговоры все троим будут объявлены 6 декабря.

Дело в отношении студента Егора Жукова рассмотрели всего за два заседания. Господин Жуков во вторник подтвердил, что не признает вину. Он заявил, что никогда не призывал к экстремистским действиям и считает правительство политическими оппонентами.

«Главное доказательство уважения к конституционному строю — мое участие в выборах, это конституционный способ участия в политике»,— сказал студент.

Напомним, летом в столице проходили протестные акции на фоне недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько тысяч человек были задержаны, некоторые получили реальные сроки. 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Егор Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках. В его поддержку была развернута общественная кампания: за Егора Жукова поручились более 600 человек. Его перевели под домашний арест, дело об участии в массовых беспорядках было прекращено. Однако в отношении студента ВШЭ тут же выдвинули новое обвинение — о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за размещенных им на YouTube видеороликов.

В первый день суд заслушал свидетеля обвинения — сотрудника Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александра Коршикова, у которого нет высшего лингвистического образования. Он изучил видеоролики из блога Егора Жукова и нашел в четырех из них «признаки экстремизма».

На заседании господин Коршиков рассуждал, что Егор Жуков, говоря в блоге о «протесте», периодически не уточнял, что «формы протеста исключают насильственные». Таким образом, его слова можно трактовать как призыв к насильственным действиям, сделал вывод эксперт ФСБ.

Защита попросила заслушать альтернативное экспертное мнение доктора филологических наук Нины Добрушиной, однако суд в этом отказал, заявив, что у нее нет опыта в проведении экспертиз.

4 декабря защита попросила суд выслушать эксперта при Минюсте Нину Сафонову и ведущего научного сотрудника Института русского языка Ирину Левонтину. Однако суд усомнился и в их квалификации. Защита предложила приобщить к делу альтернативные экспертизы — заключение специалистов ВШЭ, заключение представителей РАН и заключение эксперта Гильдии лингвистов-экспертов. Суд отказался. Защита ходатайствовала о проведении дополнительной лингвистической экспертизы, однако суд и в этом не увидел необходимости.

Адвокат Мурад Мусаев процитировал слова Егора Жукова, которые не заметил эксперт ФСБ: «Я не устану повторять, власть в России можно сменить только мирным путем, мирный протест в два раза эффективнее насильственного». «Следователь — не художник. Нельзя строить обвинение на предположении о том, что мог иметь в виду человек»,— заявил защитник. Адвокат Леонид Соловьев назвал обвинения в экстремизме «выдуманными» и обратил внимание, что Егор Жуков в своем блоге критикует как действующую власть, так и оппозицию.

«Надеюсь, что мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом как с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла»,— заявил Егор Жуков в последнем слове, которое приводит «Медиазона». Он сказал, что хочет видеть в своих согражданах «ответственность и любовь» и поэтому «не мог призывать к насилию».

В Мещанском суде 4 декабря продолжилось также рассмотрение дела в отношении Владимира Емельянова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие утверждает, что на акции 27 июля он якобы потянул за бронежилет бойца Росгвардии Максима Косова. Сержант Косов подчеркнул, что не имеет претензий к Владимиру Емельянову и не хочет для него строгого наказания. 4 декабря сторона защиты предоставила видеоролик «эксперимента»: несколько человек по очереди надевали бронежилет и давали за него потянуть. Все участники «эксперимента» выступили в суде и заявили, что не почувствовали боли и даже не испытали дискомфорта.

Сам Владимир Емельянов рассказал суду, что увидел, как полицейские избивают человека. «Я из добрых побуждений, не желая причинить сотруднику Росгвардии какой-то физический вред, оттащил его»,— пояснил он, добавив, что после этого сам был избит. Также он сообщил, что является единственным кормильцем для бабушки и прабабушки, помогает им деньгами и в быту. Обвинение потребовало приговорить Владимира Емельянова к четырем годам колонии.

На заседании в Тверском районном суде Павел Новиков рассказал, что увидел, как полицейские задерживают протестующих, из-за чего «произошла вспышка гнева». «В состоянии аффекта» он два раза ударил бутылкой воды человека, который «выцеплял человека из толпы». Он заявил, что раскаялся и принес извинения пострадавшему.

Сам пострадавший силовик заявил на суде, что простил Павла Новикова, не испытывает к нему претензий и просит у суда не наказывать его строго.

Прокуратура потребовала назначить три года лишения свободы, адвокат, напомнив о раскаянии, попросила назначить штраф или условный срок.

Александр Черных