Медведев о Белоруссии: любая интеграция уменьшает суверенитет страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что любая интеграция ведет к уменьшению суверенитета. Так он прокомментировал позицию Белоруссии о суверенитете страны во время пресс-конференции российским СМИ.

«Нам все время говорят: "Мы не собираемся поступаться суверенитетом". Так и не надо ничем поступаться, с одной стороны. Но, с другой стороны, любая интеграция — напомню простую юридическую истину — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз»,— сказал господин Медведев. По его мнению, интеграция России и Белоруссии находится на высоком уровне. В качестве доказательства он привел торговый оборот между странами в объеме $35 млрд. Для сравнения: показатель по торговому обороту с США составляет $25 млрд, сказал председатель правительства.

Премьер-министр вспомнил, что в 1999 году ему приносили посмотреть договор о Союзном государстве, чтобы проверить соответствие законодательству. Он назвал документ добротным, но «все изменилось» и нужно проанализировать, какие нормы работают, а какие — нет. По его словам, он будет обсуждать вопросы интеграции с премьер-министром Белоруссии завтра, 6 декабря.

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное Читать далее

Напомним, сегодня, 5 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждение по «дорожным картам» интеграции в рамках Союзного государства находится на завершающей стадии. Он сказал, что Белоруссия не будет входить в состав других стран и не будет объединять парламенты с Россией.

О том, как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».