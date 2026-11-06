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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Премьер Эстонии раскритиковал стремление ЕС вести диалог с Россией по Украине

Европа не должна выступать в роли посредника в российско-украинском военном конфликте, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он убежден, что «не следует пытаться угодить диктатору».
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Stephanie Lecocq / Reuters

По мнению господина Михала, европейским странам надо «держаться вместе», чтобы дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Европа сильна». «Нельзя совмещать две роли. Первая — поддержка Украины и давление на Россию. Вторая — пытаться выступить в роли посредника»,— заявил эстонский премьер в интервью Politico.
27 октября господин Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Оба европейских политика подчеркивали, что не выступают от лица всей Европы. Их также раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
О попытках Европы пойти на диалог с Россией — в материале «Ъ» «Раздвоение Европы».
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