Премьер Эстонии раскритиковал стремление ЕС вести диалог с Россией по Украине
Европа не должна выступать в роли посредника в российско-украинском военном конфликте, считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он убежден, что «не следует пытаться угодить диктатору».
По мнению господина Михала, европейским странам надо «держаться вместе», чтобы дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Европа сильна». «Нельзя совмещать две роли. Первая — поддержка Украины и давление на Россию. Вторая — пытаться выступить в роли посредника»,— заявил эстонский премьер в интервью Politico.
27 октября господин Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Оба европейских политика подчеркивали, что не выступают от лица всей Европы. Их также раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.