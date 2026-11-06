Премьер Эстонии раскритиковал стремление ЕС вести диалог с Россией по Украине

27 октября господин Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Оба европейских политика подчеркивали, что не выступают от лица всей Европы. Их также раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.