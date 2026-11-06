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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Песков не стал комментировать упомянутое Трампом большое соглашение по Европе

Подробностей по поводу анонсированного президентом США Дональдом Трампом соглашения по Украине и Европе у российской стороны пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Накануне Дональд Трамп сообщил о подготовке «масштабного соглашения, которое затронет не только Украину», но и Европу. Детали сделки и сроки ее подписания американский президент не уточнил. Тогда же господин Трамп подтвердил приближение сделки по российско-украинскому конфликту.
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
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