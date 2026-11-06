Песков не стал комментировать упомянутое Трампом большое соглашение по Европе
Подробностей по поводу анонсированного президентом США Дональдом Трампом соглашения по Украине и Европе у российской стороны пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Накануне Дональд Трамп сообщил о подготовке «масштабного соглашения, которое затронет не только Украину», но и Европу. Детали сделки и сроки ее подписания американский президент не уточнил. Тогда же господин Трамп подтвердил приближение сделки по российско-украинскому конфликту.