Детсады Севастополя оборудуют генераторами
Все детские сады в Севастополе в ближайшее время оборудуют генераторами. Об этом “Ъ” заявили в правительстве города.
По словам чиновников, автономные источники питания планируют установить в дошкольных учреждениях в течение ближайших двух недель. После этого дети будут обеспечены теплом и горячими обедами.
На данный момент, подчеркнули в городском правительстве, сформировать четкие графики подачи света и соблюдать их невозможно. По их словам, энергетики работают круглосуточно, в первую очередь обеспечивая больницы и другие объекты жизнеобеспечения.