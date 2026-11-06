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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Жизнь

Детсады Севастополя оборудуют генераторами

Все детские сады в Севастополе в ближайшее время оборудуют генераторами. Об этом “Ъ” заявили в правительстве города.
По словам чиновников, автономные источники питания планируют установить в дошкольных учреждениях в течение ближайших двух недель. После этого дети будут обеспечены теплом и горячими обедами.
На данный момент, подчеркнули в городском правительстве, сформировать четкие графики подачи света и соблюдать их невозможно. По их словам, энергетики работают круглосуточно, в первую очередь обеспечивая больницы и другие объекты жизнеобеспечения.
Александр Дремлюгин, Симферополь
Севастополь