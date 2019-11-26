За домашними тиранами присматривает Кремль и Белый дом

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко вчера заявила, что закон о домашнем насилии будет доработан к 1 декабря. По ее словам, и в парламенте, и в правительстве есть единодушная точка зрения о необходимости усиления борьбы с этой проблемой. Как узнал “Ъ”, в Кремле полагают, что в тексте законопроекта необходимо оставить лишь физическое насилие, а экономическое и психологическое убрать. Рассмотрения инициативы в Госдуме стоит ждать не раньше начала следующего года.

Законопроект о домашнем насилии в последние недели стал одной из самых дискуссионных тем в российском обществе. Как противники, так и сторонники инициативы регулярно проводят митинги. Так, в минувшую субботу православное движение «Сорок сороков» митинговало в Москве против положений законопроекта. Его активисты считают, что запрет на домашнее насилие грозит разрушением института семьи.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко убеждена, что подобные опасения беспочвенны.

«Сам закон о профилактике насилия — это выражение в государственной политике необходимости бороться с этим злом, с этими, я бы сказала, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия вообще любых форм насилия, это понимание того, что это постыдное явление недопустимо в нашем государстве»,— заявила вчера Валентина Матвиенко.





Сейчас законопроект находится на рассмотрении рабочей группы в Совете федерации. По словам спикера СФ, сенаторы настроены на то, чтобы до 1 декабря законопроект был доработан, в правительстве идею усиления борьбы с домашним насилием также поддерживают.

Напомним, впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел первое чтение. Вскоре депутаты начали работать над новым вариантом. Продвижением законопроекта занялась Оксана Пушкина (ЕР). Однако вместо него в 2017 году палата приняла закон о декриминализации побоев, автором которого выступила сенатор Елена Мизулина.

Законопроектом с рабочим названием «Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ» занимались члены сразу трех рабочих групп: Совета федерации, Госдумы и Совета по правам человека при президенте РФ.

Одним из главных моментов первой версии законопроекта было введение так называемых охранных ордеров — защитных предписаний, выдаваемых правоохранительными органами и судами для защиты пострадавших от семейного насилия. Такой документ запрещает агрессорам приближаться к своим жертвам на определенное расстояние в течение определенного времени. Среди предложений также есть норма, в исключительных случаях обязывающая домашнего тирана покинуть место совместного жительства и передать пострадавшей стороне его личное имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред. Кроме того, законопроект предполагает создание реабилитационных центров для жертв домашнего насилия в каждом из регионов страны.

21 октября в Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту, а 15 ноября в Совете федерации его рассмотрела рабочая группа. Авторы в поправках уточнили понятие «преследование». Под ним понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».

Также авторы предложили поправку, согласно которой общественные организации не будут иметь право обращаться в правоохранительные органы без согласия жертвы.

Эта норма могла бы успокоить тех, кто опасается, что новый законопроект разрушит институт семьи. «Это правильная поправка. Защитить людей нужно, но право выбора должно быть за ними, потому что органы опеки часто берут на себя слишком много. Для них уголовные дела, отобранные дети, разрушенные семьи это — форма отчетности,— сказал “Ъ” руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.— Супруги сами должны решать, обращаться ли в полицию или разобраться самим. Может быть, они разругались первый и последний раз в жизни, может, это несчастный случай или жалоба не оправдана. Решение в первую очередь должен принять член семьи, а не равнодушный чиновник».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и первый замруководителя Андрей Исаев сказали “Ъ”, что пока текст закона не видели и не готовы его комментировать. При этом источник “Ъ” во фракции говорит, что документ пока юридически не проработан.

Тем не менее поддержку законопроекту оказывает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 2003 году он был одним из авторов законопроекта о гендерном равенстве, который, впрочем, был тогда отклонен. «Я могу смело назвать Вячеслава Володина нашим оберегом,— сказала “Ъ” Оксана Пушкина.— Если бы вся эта тема ему претила, он наверняка сказал бы "стоп" закону. Благодаря ему была организована и рабочая группа, и парламентские слушания. Во фракции разные точки зрения, но надеюсь, окончательный текст законопроекта будет понятен и принят многими депутатами. По опыту других стран, где этот закон уже существует, могу сказать, что процесс принятия такого непростого нормативного акта проходил очень сложно, но в итоге примирял представителей всех партий».

Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, утверждает, что есть идея убрать из текста законопроекта все, что касается нефизических видов насилия, например экономическое и психологическое.

Вряд ли останется в тексте и норма о выселении агрессора. А вот понятие «преследование», по словам источника “Ъ”, нашло понимание в Кремле. Пока неясно, в каком виде в тексте законопроекта останется норма об охранных ордерах.

В любом случае основное движение по законопроекту начнется не раньше начала следующего года, утверждает источник “Ъ”.

«Закон надо принимать, потому что ситуация выглядит запущенной, если не сказать критической. По поводу физического насилия есть понимание и четкая позиция. Наказание по отношению к абьюзерам должно быть ужесточено,— сказала “Ъ” член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.— Что касается экономического и морального насилия, здесь, возможно, требуется еще обсуждение, потому что практика не накоплена, прецеденты не описаны. Если встает вопрос — отложить весь пакет или пока ограничиться усилением наказания за физическое насилие, то предпочтительнее второй вариант. Положение об охранных ордерах стоило обязательно включить, чтобы создать максимальную систему гарантий для тех, кто страдает от домашнего насилия».

Источник “Ъ” во фракции «Единая Россия» утверждает, что вместо принятия отдельного законопроекта некоторые его нормы могут быть оформлены в виде поправок к существующему законодательству. «Этого недостаточно,— убеждена Оксана Пушкина.— Все понимают, что нужен комплексный подход — защита пострадавших, просвещение, мониторинг, механизмы регулирования. У этого закона есть свой предмет правового регулирования. Есть конкретная проблема, которую он должен решать. Готовится целый пакет законопроектов, так как принятие закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" потребует внесения изменений в ряд других уже существующих законов: КОАП, УПК, УК и других».

Пока рабочая группа дорабатывает законопроект, общественники ищут союзников. «Я считаю, что мы ошибочно приравниваем к абсолютным противникам этого закона РПЦ,— сказала “Ъ” член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.— Ведь женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, часто находят убежище в монастырях. РПЦ должна быть союзником в борьбе с домашним насилием. Конфликты возникают от недопонимания. Я бы хотела, чтобы РПЦ стала участником диалога по поводу законопроекта о домашнем насилии».

Ксения Веретенникова