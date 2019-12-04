Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

Компания Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions. До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

В частности, полностью заменить детали удалось в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro. Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google , но и ее Huawei может заменить на собственную HarmonyOS.

Напомним, китайская телекоммуникационная корпорация находится под санкциями США с мая 2019 года. Как сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп хочет использовать Huawei как рычаг давления на Китай в торговых переговорах. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

О том, как американцы ищут альтернативу Huawei, читайте в публикации “Ъ”.