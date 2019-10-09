Американцы ищут альтернативу Huawei

Продолжающийся торговый и политический конфликт США и Китая, в частности санкции против Huawei, привел к тому, что и власти США, и американский бизнес пытаются найти альтернативу продукции китайской телекоммуникационной компании. По данным британских и китайских СМИ, такой альтернативой могут стать европейские компании Nokia и Ericsson, а также американские Oracle и Cisco.

Правительство США рассматривает возможность предоставления кредитов финской Nokia и шведской Ericsson, чтобы помочь им в разработке технологий и оборудования, призванного заменить оборудование китайской Huawei, которая с прошлого года находится под действием санкций. Об этом 8 октября сообщила британская FT со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве. Один высокопоставленный источник заявил британскому изданию: «Мы упустили наше превосходство в выпуске телекоммуникационного оборудования еще несколько десятков лет назад, но теперь мы понимаем, что это может быть не самым лучшим выбором с точки зрения национальной безопасности. Теперь практически каждое министерство отчаянно ищет способы изменить ситуацию. Если мы не сделаем этого, то скоро Huawei будет единственным вариантом для всех при развитии сетей 5G».

Другой источник в правительстве добавил, что «сейчас решение этого вопроса является одним из самых сложных»: «Все — от Министерства обороны до Министерства торговли или внутренней безопасности пытаются решить этот вопрос».

Помимо двух европейских компаний в качестве возможных альтернатив Huawei рассматриваются американские Cisco и Oracle.

Сообщается, что некоторые представители администрации обратились к ним с просьбой начать активную работу на рынке радиочастот для мобильного оборудования. Однако, по неофициальной информации осведомленных с ходом переговоров источников, обе американские компании отвергли это предложение, сочтя такие работы слишком затратными и продолжительными.

Не исключено, что власти США решили сделать ставку на Nokia и Ericsson после того, как за помощью к этим компаниям сначала обратились представители американского бизнеса. В конце июня гонконгская South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что более десятка американских региональных мобильных операторов ведут активные переговоры о закупке оборудования для современных сетей с представителями финской и шведской компаний. В числе таких операторов, в частности, упоминались Pine Belt Communications из Алабамы и Union Wireless из Вайоминга. Сообщалось также, что американские операторы выражали надежду на то, что в переговорах с европейскими компаниями им окажет содействие американское правительство. Сами Nokia и Ericsson тогда отказались от комментариев.

При этом опрошенные SCMP аналитики отмечали, что китайские компании Huawei и ZTE в свое время предлагали американским компаниям свое оборудование по ценам на 30–50% ниже, чем у ближайших конкурентов.

В свою очередь, представители самих региональных операторов подтвердили информацию о переговорах с европейскими компаниями. Президент Pine Belt Communications Джон Нетлз заявил, что он ведет переговоры с финнами и шведами еще с прошлого года. «Переговоры идут уже примерно год, обсуждаются вопрос снижения цен на оборудование и скидки для небольших региональных операторов». Представители Union Wireless подтвердили факт переговоров с Nokia, но отказались давать более подробную информацию.

Евгений Хвостик