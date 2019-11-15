Минюст США назвал угрозой нацбезопасности Huawei и ZTE

Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, полагает министр юстиции Уильям Барр. Через неделю Федеральная комиссия по связи (ФКС) рассмотрит идею запретить американским операторам беспроводной связи, работающим в сельской местности, использовать средства из федерального фонда на покупку оборудования и использование услуг Huawei и ZTE.

«В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE — это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности»,— написал в письме к председателю ФКС Аджиту Паю министр юстиции. Письмо опубликовано на странице Twitter главы ФКС.

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По словам господина Барра, сейчас для США и остального мира настал решающий момент технологических изменений. Сейчас телекоммуникационные провайдеры выбирают, кто будет строить и обслуживать новое поколение беспроводных сетей — 5G.

«Защита американских коммуникаций, как сельских, так и городских, от оборудования компаний, представляющих опасность для целостности этих сетей, является жизненно важной целью национальной безопасности»,— настаивает министр юстиции США.

Предложение, обязывающее американских операторов, работающих в сельской местности, заменить китайское оборудование, будет рассмотрено ФКС 22 ноября.

Напомним, кампания против китайских Huawei и ZTE началась в США еще в 2017 году. Тогда американским правительственным учреждениям запретили закупать оборудование компаний, а на американских военных базах перестали продавать смартфоны Huawei и ZTE. О необходимости замены китайского оборудования неоднократно высказывался президент США Дональд Трамп.

О поиске замены китайскому оборудованию — в материале “Ъ” «Американцы ищут альтернативу Huawei».

О последствиях технологической революции в мире — в материале “Ъ” «5G взвесили на весах прогресса».