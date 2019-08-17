Сверхдержавы меряются микрочипами Причины, расклад сил и возможные последствия технологической войны США и Китая. А также место в противостоянии Huawei, Apple и Google

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei стал последней жертвой технологической войны Китая и США, резко набирающей обороты с начала президентства Трампа. В Вашингтоне утверждают, что под видом строительства гражданских сетей компания в тесном сотрудничестве с Пекином занимается воровством технологий и радиоэлектронной разведкой. Китай отвечает обвинениями в нечестной конкуренции. “Ъ” разбирался в том, почему началась технологическая война США и Китая и как отделить в ней правду от вымысла.

Торговая война как образ жизни

Ситуацию, сложившуюся в торговых отношениях двух стран, нельзя назвать уникальной. Обвинения США в адрес Китая до степени смешения напоминают те, что звучали в адрес Японии в 1980-х: воровство технологий и рабочих мест, манипуляция курсом валюты, агрессивная промышленная политика, чрезмерный протекционизм в торговле. В 1987 году США обложили японских производителей чипов 100-процентным налогом, позже последовали ограничения на другие японские промышленные товары. Сочетание американских пошлин, роста валюты и последовавшего за этим кризиса на рынке недвижимости практически обнулило рост ВВП Японии и стало причиной так называемых потерянных десятилетий, периода до конца 2000-х годов, когда экономика страны не развивалась.

По всей видимости, именно этого хочет достигнуть Дональд Трамп и его команда в отношении Китая: затормозить рост страны и закрепить ее отставание от США, ограничив доступ КНР к высоким технологиям и самому емкому на планете американскому рынку. Президент США не раз заявлял, что КНР «насилует США в области торговли», десятилетиями воруя технологии и пользуясь незаслуженными преференциями.

Примечательно, что главным «ястребом» и нынешней китайской, и тогдашней японской «торговой войны» выступает один и тот же человек — Роберт Лайтхайзер. Он был первым заместителем торгового представителя США в кабинете Рональда Рейгана в 1983–1985 годах и стал торговым представителем США в правительстве Дональда Трампа более чем через 30 лет, в 2017 году. Подробнее о торговой войне США с Японией – читайте здесь

От торговли до ненависти — один шаг

Технологическая война США и КНР началась еще раньше торговой, в 2017 году, почти за год до того, как на китайскую экономику обрушились первые американские тарифы. По мнению большинства опрошенных “Ъ” американских и китайских экспертов, она имеет куда более глубокие корни и ее куда труднее разрешить: речь идет не просто о том, кто больше покупает и меньше продает, но о том, какая страна займет верхние этажи цепочек добавленной стоимости, от которых зависит благосостояние современных развитых экономик.

Как развивалась технологическая война США и КНР?

Март 2017 года Китайская телекоммуникационная компания компания ZTE признана судом США виновной в продаже американского оборудования в Иран и Северную Корею, что запрещено санкциями Вашингтона. Ей разрешено сотрудничать с американскими компаниями, но только если все причастные к продажам будут наказаны.

Март 2018 года Публикация «Расследования в отношении Китая по ст. 301 Акта о торговле 1974 года». В документе консолидированы претензии Вашингтона к Пекину по линии высоких технологий. Большинство из них обсуждались десятилетиями, но Китаю всегда до того удавалось избежать серьезных последствий.

16 апреля 2018 года Министерство торговли США установило, вместо наказания причастные к продажам в Иран и КНДР были награждены. Вводится запрет на сотрудничество американских компаний с ZTE сроком на семь лет. Эта мера грозит убить компанию и оставить без работы 80 тыс. человек.

Июнь 2018 года ZTE удается договориться с Министерством торговли США: компания увольняет всех причастных к нарушению санкций, платит крупнейший в истории штраф в $1,4 млрд и создает в компании департамент по исполнению санкций, укомплектованный по соглашению с Минторговли.

19 ноября 2018 года Бюро промышленности и безопасности США (BIS, входит в Министерство торговли США) предлагает создать список новых прорывных технологий двойного назначения (искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии, нанотехнологии и т. п.) и ввести на них дополнительный экспортный контроль. Китай прямо в предложении не упомянут, но является главной целью законопроекта.

Декабрь 2018 года 1 декабря в Канаде по просьбе США арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Китай, до этого пытавшийся разрешить проблемы по дипломатическим каналам, переходит к ответным действиям. В КНР арестованы два гражданина Канады, Майкл Ковриг и Майкл Спэвор. Их арест произошел сразу после ареста Мэн Ваньчжоу, хотя Пекин отрицает наличие какой-либо связи между этими двумя событиями.

16 января 2019 года Huawei в целом и Мэн Ваньчжоу лично официально обвинены окружным судом Нью-Йорка в краже технологий у американской компании T-Mobile и в передаче американских технологий Ирану в обход санкций США.

15 мая 2019 года Бюро промышленности и безопасности США добавило Huawei и 68 ее дочерних компаний в черный список, фактически запретив американским бизнесменам вести с ней дела. Вместе с Huawei в список попали 143 компании, больше теперь только у России (317).

17 мая 2019 года Китай объявляет о создании своего собственного списка «ненадежных предприятий», куда войдут компании, «нарушающие правила рыночной конкуренции» и «наносящие ущерб легитимным интересам китайских компаний».

20 мая 2019 года Минторговли США установило отсрочку для введения санкций в действие на 90 дней, до августа. Несмотря на это, от сотрудничества с Huawei отказался Google, что означает потерю доступа к обновлениям системы Android, браузеру Chrome, YouTube. Его примеру последовал ряд других компаний.

29 мая 2019 года Компания Huawei обжаловала внесение в «черный список» в американском суде, посчитав действия властей США антиконституционными. Рассмотрение назначено на осень.

12 июня 2019 года Стало известно, что Huawei из-за ограничений перенесло на неопределенный срок запуск новой версии ноутбука Matebook.

29 июня 2019 года Президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать оборудование Huawei. Только при условии отсутствия угрозы нацбезопасти и после получения специальной лицензии, пояснили в Минторговли.

26 июля 2019 года Власти Китая обвинили американскую логистическую компанию FedEx в намеренной задержке доставки более 100 посылок в адрес Huawei.

9 августа 2019 года Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая должна прийти на смену оказавшимися под угрозой Android и iOS. + -

Какие обвинения выдвигают США и как отвечает Китай?

США КНР дискриминирует иностранцев, заставляя их при заходе на китайский рынок создавать совместные предприятия и передавать местным партнерам критические технологии, что в результате ведет к их копированию. Требование трансфера технологий как «входного билета» прямо запрещено ВТО, поэтому чаще всего происходит скрыто. Никакого скрытого трансфера технологий нет. Западные компании просто открывают свои предприятия на китайском рынке, и конечно же, участники этого рынка смотрят на их продукцию и пытаются произвести свою, но лучшего качества и по более доступным ценам. Китай США Китай требует от высокотехнологичных американских предприятий, работающих на китайском рынке, получения лицензии на работу. При этом в лицензии надо полностью описывать используемую технологию. Никаких обязательств по уничтожению описания технологии после ее лицензирования Пекин не дает, и, по нашему мнению, она часто утекает компаниям—«национальным чемпионам». Лицензирование — суверенное право каждой страны, Китай не передает никакую используемую при выдаче лицензий информацию китайским компаниям. Если у вас есть примеры обратного поведения — идите в суд. Китай США Китай целенаправленно скупает высокотехнологичные компании. В рамках плана «Сделано в Китае 2025» он стимулирует скупку своими государственными и частными компаниями американских высокотехнологичных фирм и стартапов, чтобы добиться превосходства над США в ключевых технологических областях. При этом доступ американских компаний к аналогичным китайским предприятиям закрыт многочисленными барьерами. Власти Китая не оказывают никакого влияния на поведение китайских компаний. Никакой целенаправленной «скупки стартапов» нет, есть нормальный процесс иностранного инвестирования. В Китае от иностранцев закрыта часть секторов, но 90% открыты — и их число растет. Китай США Китай применяет несправедливые и искажающие рынок меры поддержки промышленности. Используя массированные государственные субсидии и преференциальные кредиты, китайские фирмы получают несправедливые преимущества по сравнению с американскими компаниями, работающими в рыночной среде. Это ведет к поглощению менее эффективными фирмами более эффективных и в целом наносит урон американской экономике. Промышленная политика конкретной страны — ее суверенное дело. Китайская промышленная политика годами доказывала свою эффективность, благодаря ей миллионы людей выбрались из нищеты. Все происходит в соответствии с нормами ВТО, что там дальше — не ваше дело. Китай США Китай занимается промышленным шпионажем в промышленных масштабах. По данным американских компаний и нашей разведки, китайцы всеми доступными способами пытаются похитить американские технологии и ноу-хау, причем разница между государственным и частным промышленным шпионажем отсутствует. В рамках действующей в Китае системы похищенные коммерческие секреты передаются «национальным чемпионам» в рамках выполнения плана «Сделано в Китае 2025». Ложь. Если у вас есть какие-то доказательства — идите в суд. Китайские компании охотно участвуют в судах и в случае выявления нарушений выплачивают штрафы. Никакого влияния на китайские компании правительство не оказывает, план «Сделано в Китае 2025» не директивный, а индикативный, просто показывающий приоритеты государства. Китай США Китай использует открытость американской научной среды в своих целях. Китайское правительство стимулирует своих ученых создавать совместные лаборатории и писать совместные публикации с западными учеными, чтобы иметь доступ к передовому оборудованию и информации. Научные обмены — нормальная часть межгосударственных отношений. Китайские ученые — одни из лидеров по числу патентов. Западная цивилизация еще не расплатилась с нами за наши главные изобретения — порох, компас, бумагу и книгопечатание. Китай США Китайское оборудование — шпионское оборудование. В авторитарном китайском режиме все крупные компании имеют комитеты Компартии и подчиняются ее указаниям. Понятно, что всю собранную с помощью своего оборудования за рубежом информацию они будут передавать китайским спецслужбам. Соглашаясь модернизировать свою страну при помощи оборудования Huawei, вы фактически облегчаете работу китайской разведке. Ложь. Huawei предоставил системный код для анализа всеми желающими, сделав его открытым. Все могут оценить его и понять, что никаких вредоносных программ там нет. Вы просто проигрываете в конкуренции и прикрываете этими выдумками слабость ваших компаний, которые не в состоянии конкурировать с Huawei. Китай

Поднебесный хайтек

В последние 10 лет Китай сделал гигантский скачок в своем развитии, нарастив мощность и качество своей промышленной базы до уровня, на котором страна уже может не только собирать высокотехнологичную продукцию других стран, но и создавать собственные бренды. Среди появившихся в Китае в последние годы — Huawei, ZTE, Oppo, Meizu, Alibaba, Tencent и многие другие. В этом китайским компаниям помогает мощная промышленная политика государства, не жалеющего триллионы долларов на реализацию стратегических целей.

В каких секторах китайские компании заняли доминирующее положение?

Например, в строительстве инфраструктуры для мобильной связи, где на долю Huawei приходится чуть меньше трети мирового рынка.

Источник: IHS Markit

Китайские официальные лица и представители Huawei утверждают, что это следствие не воровства патентов, а того, что компания тратит намного больше конкурентов на НИОКР. Это подтверждается цифрами.

Источник: данные компаний

Источник: данные Госсовета КНР

Что такое план «Сделано в Китае-2025»?

Когда США критикуют китайскую политику, они нередко упоминают план «Сделано в Китае-2025». Он действительно существует. Главной задачей принятого в 2015 году китайскими властями плана провозглашена «всеобъемлющая модернизация китайской промышленности». Страна должна встать на путь «самостоятельности в области ключевых технологий» и к 2025 году довести долю сделанных в Китае «ключевых базовых компонентов и критических материалов» в среднем до 70%. Это позволит ей вырваться из ниши «мирового сборочного цеха» и овладеть ключевыми технологиями в верхних этажах пирамиды добавленной стоимости.

Этот путь, согласно плану, состоит из трех этапов:

Первый этап — 2015–2025 годы — Китай должен нарастить производительность труда, создать инновационную среду, получить ключевые технологии и обновить промышленность. Второй этап — 2025–2035 годы — Китай должен стать лидером в части областей, совершить прорывы в промышленности и науке, войти в число «продвинутых мировых производителей». Третий этап — 2035–2049 годы — к столетию со дня основания КНР страна должна стать бесспорным мировым промышленным лидером, прочно закрепившись в сфере производства ключевых технологий.

Приоритеты китайской экономики в соответствии с планом «Сделано в Китае-2025»:

Как задачи развития технологий интегрированы в XIII пятилетний план развития экономики Китая?

Программа «Сделано в Китае-2025» — часть XIII пятилетнего плана развития экономики КНР, который ставит следующие задачи:

Показатель на 2015 год Целевой показатель на 2020 год Позиция в Национальном рейтинге глобальных инноваций 18 15 Вклад науки и технологий в ВВП, доля 55,3% 60% Расходы на НИОКР в ВВП, доля 2,1% 2,5% Сотрудники, занятые в НИОКР (человек) 4,85 млн 6 млн Операционный доход высокотехнологичных компаний 22,2 трлн юаней 34 трлн юаней Доля высокотехнологичной экономики в ВВП 15,6% 20% Расходы на НИОКР в крупных компаниях, доля от их совокупных доходов 0,9% 1,1% Совокупный ранг страны в международном индексе цитирования научных работ 4 2 Число патентных заявок на 10 тыс. человек населения (штук) 3,1 6,1 Число патентов на 10 тыс. человек населения (штук) 6,3 12 Доля населения, когда-либо занимавшегося наукой 6,2% 10%

Как Китай финансирует свой технологический прорыв?

Для помощи китайским компаниям в деле достижения целевого показателя были созданы:

Фонд инвестирования в передовую промышленность ($3,05 млрд) Китайский фонд интернет-инвестиций ($4,4 млрд) Национальный фонд интегральных схем ($21,2 млрд) Целевой фонд инвестиций в государственные предприятия Гочуан ($16,5 млрд) Целевой фонд Китайского банка развития (CDB) ($47 млрд) Сотни аналогичных региональных фондов

Капитализация фондов продолжается, но целевым показателем к концу 2018 года была цифра в $880 млрд.

Результатом таких масштабных вливаний стал резкий рост патентной активности китайских ученых и компаний. C 2008 по 2017 год число патентных заявок из Китая выросло с 204 тыс. в год до 1,3 млн в год (на 600%). Американские патентные заявки за тот же период выросли с 429 тыс. до 525 тыс.

Правда ли, что китайские технологические компании тесно сотрудничают с Коммунистической партией?

Да, это правда. Любое предприятие с численностью китайских сотрудников—членов Компартии более трех должно основать ячейку. После прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году расширение контроля Компартии за всеми сферами жизни общества (включая частный бизнес) было объявлено одним из официальных приоритетов политики.

Число ячеек Компартии внутри частных предприятий в КНР

2006 178 тыс. 2017 1,4 млн (включая 70% из 100 тыс. предприятий с иностранным капиталом) Источник: SCMP

Число ячеек Компартии в крупнейших компаниях в 2018 году:

Huawei — 300 Alibaba — 200 Tencent — 89

Задачи ячеек Компартии на предприятиях:

Поддержание морали и боевого духа сотрудников. Знакомство с обновлениями политики партии и правительства. «Решительная борьба со злоупотреблениями и нарушениями партийной дисциплины». Ведение предприятия курсом, соответствующим задачам КПК.

Наличие ячеек облегчает доступ к льготам, лицензиям и ресурсам.

Шоковый разрыв

Исследователи полагают, что самым крупным последствием торговой войны в целом и технологической войны в частности будет так называемый decoupling, то есть насильственное разъединение американской и китайской экономик, которые за последние 30 лет во многом слились в одну систему. Оно предполагает вывод из Китая американских предприятий, сокращение закупок китайских товаров и повышение на них импортных пошлин. 22 мая Американская торговая палата в КНР провела опрос среди американских компаний и выяснила, что процесс уже начался: 40,7% думают о выводе мощностей из КНР. Последствия для мировой экономики будут очень серьезными.

Как в целом связаны США и Китай в сфере технологий?

В 2018 году импорт продукции информационно-коммуникационных технологий из Китая в США составил $157 млрд, что составляет 60% всего импорта такого рода США и 29% импорта США из КНР. 70% всей потребительской электроники в США произведено в Китае.

Крупнейшие статьи экспорта Китая в США в 2018 году:

Компьютеры — $77 млрд Мобильные телефоны — $70 млрд Одежда — $54 млрд

США получают из Китая до 80% редкоземельных металлов, особых элементов, повсеместно используемых в электронике. Китай — главный мировой поставщик этого товара, и власти КНР неоднократно намекали, что могут наложить ограничения на его поставки в США и использование американскими компаниями, если Вашингтон зайдет слишком далеко.

В Китае также собирают главный потребительский символ американского технологического превосходства — iPhone компании Apple. Впрочем, в Китай выведены лишь простейшие операции.

Источник: IHS Markit

При этом на предприятиях, связанных с продукцией Apple, в Китае заняты 3 млн человек, работающих на 380 предприятиях.

Насколько от американских поставщиков зависит Huawei?

В ноябре 2018 года Huawei провела конференцию поставщиков, куда были приглашены представители 150 компаний-партнеров Huawei со всего мира. Из них 90 были награждены различными памятными сувенирами. В число награжденных попали 33 компании из США.

Партнеры Huawei из США:

Apple

3M

AMD

Applied Materials

Cisco

Corning

Google

Intel

Micron

Microsoft

Qualcomm

Seagate

Western Digital

На китайских телефонах до последнего времени использовалась операционная система Android от компании Google. Она поставлялась в КНР в своей «скелетной» версии, без предустановленных программ Google (они в Китае заблокированы правительством). Санкции США поставили возможность дальнейшего использования Android под вопрос.

При этом Huawei — наиболее технически продвинутая и независимая от США китайская компания. В 2018 году 68% чипов в мобильных телефонах Huawei производилось силами самой компании.

Насколько сотрудничество Huawei важно для американских компаний?

Сколько компания зарабатывает на сотрудничестве с Huawei ($ млн) Доля Huawei в обороте компании Flex 350 5% Broadcom 300 6% Qualcomm 232 5% Seagate 116 4% Micron Technology 107 2% Quorvo 101 11% Intel 95 1% Источник: Reuters

От какого американского товара Китай зависит сильнее всего?

Крупнейшая ахиллесова пята китайских компаний — чипы, которые КНР практически целиком закупает за рубежом. В 2018 году их в США было закуплено на $312 млрд, что превышает сумму, потраченную на закупку нефтепродуктов ($239 млрд). В 2019 году лишь 18% требуемых экономике страны чипов производится в Китае и лишь половина из них — собственно китайскими компаниями.

Власти КНР планировали довести долю чипов, производимых внутри Китая, до 40% к 2020 году и до 70% — к 2025 году. Потратить на эти цели планируется до 2025 года $118 млрд. Чтобы экстренно сократить отставание, китайские власти в начале года объявили, что понижают на ближайшие два года налоги для компаний—производителей чипов и программного обеспечения на замену американскому до 0%.

А что в итоге?

Получится ли у США затормозить развитие Китая, вопрос открытый. Ведь у Китая есть несколько важных отличий от Японии, делающих американскую войну в этот раз намного труднее.

Во-первых, Китай не так сильно зависит от США политически, как Япония, низведенная после Второй мировой войны до статуса американской полуколонии. Во-вторых, размеры китайской экономики и емкость внутреннего рынка несравнимо больше, чем были у Японии в 1980-е годы. В-третьих, в отличие от Японии, Китай намерен построить самодостаточную экономику, интегрированную, но как можно меньше зависящую от западных стран. И наконец, в-четвертых, Китай — жестко управляемое авторитарное государство, которое способно концентрировать ресурсы и подавлять негативную реакцию на принятые решения куда лучше, чем либеральная Япония.

Все эти факторы говорят о том, что Пекин так просто не сдастся: технологическая война будет долгой и серьезно изменит структуру мировой экономики.

Текст: Михаил Коростиков.

Над проектом работали: Василий Степанов, Андрей Пономарев, Алена Батюшкова, Алексей Шабров, Ольга Шкуренко, Юлия Гадас.