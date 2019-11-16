СМИ: США продлят американским компаниям разрешение сотрудничать с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продлить разрешение американским компаниям на сотрудничество с китайской телекоммуникационной компаний Huawei, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным собеседников Politico, разрешение будет продлено на полгода.

Как пишет NYT, на протяжении последних месяцев «судьба Huawei висела на волоске», пока власти США думали, как поступить с компанией. Формально ситуация с Huawei не является частью торговых переговоров между США и Китаем, но, как утверждает издание, Дональд Трамп хочет использовать компанию как рычаг давления на Пекин.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

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О том, как американцы ищут альтернативу Huawei, читайте в публикации “Ъ”.