Huawei оценивает ущерб от санкций США в $10 млрд

Китайская компания Huawei Technologies Co ожидает сокращения годового дохода на рынке потребительских устройств примерно на $10 млрд в связи с экспортными ограничения США. При этом общий ущерб компании будет «немного меньше» первоначальной оценки, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя правления Huawei Эрика Сюя.

Как заявил господин Сюй, компания ищет способы замены ключевых поставщиков. В пятницу, 23 августа, Huawei представила свой самый мощный набор микросхем для искусственного интеллекта, Ascend 910. Как заявляется, он готов составить конкуренцию разработкам от Qualcomm Inc. и Nvidia Corp. Ранее компания представила собственную операционную систему — HarmonyOS. Предполагается, что в дальнейшем она сможет заменить Android от Google.

Также компания изучает способы замены программного обеспечения для проектирования микросхем, предлагаемых Cadence и Synopsys, однако подробности господин Сюй раскрывать не стал.

Напомним, Huawei находится под санкциями США с мая. На нее были наложены ограничения, связанные с попаданием в черный список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности: например, продажи американских комплектующих и технологий компаниям, попавшим в черный список, возможны только с одобрения администрации США. Окончательно прекратить работу с Huawei американские компании намерены в ноябре.

О торговых переговорах стран читайте в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».