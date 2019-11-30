Открытие «Невы», угроза нейтрального флага и европейские суды «Газпрома» Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Украину снова сажают на русскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора» (заявление украинской партии «Европейская солидарность» о возможном возобновлении прямых закупок газа из России) .

. «Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода» (режиссер Олег Сенцов в Европарламенте о переговорах президентов России и Украины в «нормандском формате») .

. «Что ж вы все об Украине, о себе бы подумали» ( президент России Владимир Путин на встрече с жителями Санкт-Петербурга) .

. «Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — "давай сделаем совместную фотографию". Это, конечно, ужасно просто!» (глава Сбербанка Герман Греф о селфи на ежегодной встрече с клиентами) .

. «Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил.— “Ъ” ) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Калининградской области Антоном Алихановым) .

) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего» . «В Томске хорошая, красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить» (мэр Москвы Сергей Собянин о переносе рабочего дня в администрации Томской области с 31 на 28 декабря).

Цифры недели

В среднем на 110,7% вырастет утильсбор на легковые автомобили в России с 2020 года.

1331 руб.— минимальная стоимость проезда по всем участкам открытой трассы М11 «Нева» между Москвой и Петербургом.

На 85% сократился за год объем финансовых потерь от киберпреступлений в России.

42% россиян назвали покрытие LTE главным фактором при выборе мобильного интернета.

142 раза за год признала ответственность Россия в ЕСПЧ за нечеловеческие условия в тюрьмах и колониях.

Информация о 500 тыс. пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru оказалась в открытом доступе.

На 5,3% снизилась цена на полис ОСАГО по итогам января—октября.

Инициативы недели

Всемирное антидопинговое агентство рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года.

В МИДе предложили распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян.

В Госдуме хотят запретить «лагеря» по подготовке протестов.

Российские госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год.

По букве закона

Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины».

Еврокомиссия решила не обжаловать решение Суда ЕС по ограничению для «Газпрома» мощностей Opal (сухопутного отвода от «Северного потока»). Но на защиту российской компании встала Германия.

По решению Верховного суда срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога.

Совет федерации опубликовал законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

СКР предъявил обвинение экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову по делу о хищении кредитов Банка Москвы на 12 млрд руб.

Суд арестовал еще одного фигуранта «московского дела» — Сергея Суровцева.

Сделки недели

Контрольный пакет акций «Трансконтейнера» получила группа «Дело», предложив 60,3 млрд руб.

«РусГидро» продает Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении структурам группы «Ташир».

Владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16,2 млрд.

МТС продает бизнес на Украине азербайджанской Bakcell за $734 млн.

Отставки и назначения

Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, уволенные из Национального медицинского центра здоровья детей, вернулись к работе.

Гендиректором «Российского экологического оператора», курирующего мусорную реформу, станет бывший глава Минстроя Михаил Мень.

Уволен глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, опубликовавший фото «нарколаборатории» Ивана Голунова.