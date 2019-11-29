Суд арестовал фигуранта «московского дела» Суровцева

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева по обвинению в применении насилия к росгвардейцу с помощью металлического ограждения на несанкционированном шествии 27 июля. Он будет находиться в СИЗО до 27 января.

30-летний Сергей Суровцев не признает свою вину. Защита в суде просила домашнего ареста, однако суд удовлетворил требование следствия.

Участнику акции предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ вчера, 28 ноября, спустя четыре месяца после шествия. Его личность установили по камерам видеонаблюдения и по показаниям свидетелей.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста. По данным «ОВД-Инфо», на ней задержали более 1 тыс. человек. Административные аресты получили более 100 человек. Некоторых обвинили и осудили по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.