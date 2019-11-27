Комиссия Госдумы хочет запретить «лагеря» по подготовке протестов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России планирует внести законодательную инициативу по «сдерживанию подготовки лидеров несанкционированных митингов», сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев. По его мнению, это нужно для безопасности граждан. Ранее о лагерях, где якобы готовят организаторов протестов, сообщал “Ъ”.

«Мы заинтересованы, чтобы в стране не происходили такие мероприятия, как подготовка лидеров несанкционированных незаконных политических акций… Нездорово, когда на зарубежные деньги готовятся лидеры незаконных политических акций, таких как несанкционированные митинги, противостояние между молодежью и органами правопорядка, подстрекательство к противодействию»,— сказал господин Пискарев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, комиссия по расследованию вмешательства ранее предложила ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел обучение в «лагерях», финансируемых из-за рубежа. По данным комиссии, «лагеря» действуют в 19 регионах России.

Подробнее о предложении ввести уголовное наказание — в материале “Ъ” «Протестующим нашли лагеря подготовки».