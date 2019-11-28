Абоненты привыкли к скорости

Подавляющее большинство российских абонентов не считают скорость мобильного интернета приоритетным фактором при выборе сотового оператора, выяснили аналитики AC&M. Гораздо более важными критериями оказались стабильность сети и стоимость подключения. Это значит, что операторам будет непросто заинтересовать абонентов скоростями, которые должен обеспечить стандарт 5G, предупреждают эксперты.

При выборе оператора скорость мобильного интернета считают наиболее важным фактором только 2% российских абонентов, а более 70% вообще не рассматривают ее как приоритетный показатель, следует из опроса AC&M Consulting (результаты есть у “Ъ”). Он проводился в конце третьего квартала 2019 года по случайной выборке из 3,2 тыс. активных пользователей мобильного интернета в шести крупных городах России. Большинство абонентов (62%) даже не знают, какая у них скорость, следует из опроса. «Ключевым фактором для пользователей становится наличие значка LTE на экране: если он есть, то все работает»,— поясняет управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

Между тем операторы зачастую используют в рекламных кампаниях и маркетинге именно показатель скорости интернета.

«В условиях отсутствия новых абонентов операторы делают ставку на рост числа активных пользователей мобильного интернета и дополнительных услугах. Поэтому скорости и качеству покрытия уделяется значительное внимание»,— подтверждает руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова.

В «МегаФоне» по итогам третьего квартала трафик на абонента вырос на 31,7% год к году, до 12 Гб в месяц, напоминает коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. Поэтому в маркетинговых коммуникациях компания делает ставку на скорость и качество интернета, а традиционная голосовая связь как значимый фактор постепенно уходит на второй план, подтверждает он.

При этом абоненты вряд ли игнорируют скорость интернета при оценке услуг, сомневаются в Tele2. Там считают, что восприятие качества связи напрямую коррелирует с широтой покрытия LTE, то есть «клиенты ждут, что быстрый интернет будет доступен буквально везде».

В МТС также отмечают, что в приоритете при развитии сети «повсеместная достаточность скорости» для пользования всеми приложениями и сервисами на максимальных настройках.

Увеличение покрытия — среди приоритетных задач, говорят и в «Вымпелкоме». По результатам исследований, скорости мобильного интернета 2,5 Мбит/с вполне достаточно, например, для просмотра видео в высоком разрешении, но при этом абоненты обращают большое внимание на ситуации, когда связи практически нет, отмечает представитель оператора. «Настоящая проблема для клиента возникает, когда не получается вызвать такси, отправить сообщение в WhatsApp или перевести деньги с одного счета на другой через банковское приложение»,— поясняет он.

Для большинства абонентов скорости, которую сегодня обеспечивают операторы, достаточно, согласен директор по продажам «Тинькофф Мобайл» Виталий Бриедис. В целом в России качество мобильного интернета лучше, чем в большинстве стран, а стоимость — одна из самых низких, так что, возможно, пользователи уже привыкли и делают выбор на основании других факторов, рассуждают в «ВТБ Мобайл».

В связи с этим будет непросто объяснить абонентам, зачем нужен переход на новый стандарт 5G, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Если LTE продвинуло появление первых iPhone, развитие социальных сетей и видеосервисов, то с 5G пока нет понимания, что станет драйвером, говорит он, при этом операторы уже начали пакетировать в тарифы сервисы, которые требуют больших скоростей и стабильного подключения — например, видео и игры.

Юлия Тишина