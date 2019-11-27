Партия Порошенко предостерегла Украину от «русской газовой иглы»

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Восстановление таких закупок поставит под угрозу национальную безопасность Украины и вновь «посадит ее на русскую газовую иглу», уверены в партии. Действующий газовый контракт истекает 31 декабря.

«Восстановление прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и имеет элементы государственной измены, когда Украину снова сажают на русскую "газовую иглу", сознательно делают зависимой от страны-агрессора»,— говорится в заявлении партии.

По мнению депутатов «Европейской солидарности», именно «из-за газового шантажа России» Украина согласилась в 1997 году на раздел Черноморского флота и базирование российских кораблей в Севастополе. В 2010 году, желая получить скидку на газ, Киев согласился на продление пребывания российского флота в Крыму, утверждают в партии. «Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа — это угроза самой независимости Украины»,— полагают в партии.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетом подписание долгосрочного газового договора с Россией. Ранее «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

О позиции Киева — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" готов взять долг "Газпрома" газом».

На каких условиях Москва и Киев могут подписать новое соглашение — в материале “Ъ FM”.