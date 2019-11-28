Собянин заявил, что сделать 31 декабря выходным в Москве не получится из-за корпоративов

Сделать 31 декабря выходным днем в Москве не получится из-за традиции жителей города устраивать в этот день корпоративы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Комментируя решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря, он добавил, что в «Томске хорошая красивая жизнь», а Москве «так не жить».

«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он (господин Жвачкин.— “Ъ”) мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников <...> Несмотря на то, что Новый год — это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности»,— сказал господин Собянин в интервью «РИА Новости». Мэр добавил, что московские чиновники в преддверии Нового года, как правило, работают больше, чтобы подготовить и обеспечить праздничные мероприятия.

Ранее депутаты от ЛДПР Игорь Лебедов, Ярослав Нилов, Елена Строкова, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим днем. Парламентарии мотивировали это тем, что «если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года». Господин Жвачкин свое решение о переносе рабочего дня мотивировал многочисленными просьбами женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». В «Единой России» инициативу законодательно закрепить выходной 31 декабря назвали избыточной.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. «Здесь нечего дискутировать»,— сказал тогда господин Песков.