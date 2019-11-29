Германия ставит Opal ребром

Еврокомиссия не стала помогать «Газпрому» бороться за потерянный по решению Суда ЕС полный доступ к расположенному в Германии отводу от газопровода «Северный поток» — Opal. От возможности его использования зависит загрузка всей трубы из России. Однако на защиту «Газпрома» встала Германия, которая сама будет оспаривать решение Суда ЕС. Параллельно немецкий регулятор может готовить новое решение о доступе «Газпрома» к Opal, считают источники “Ъ” и юристы.

Еврокомиссия сообщила, что не будет обжаловать решение Суда ЕС по ограничению для «Газпрома» мощностей Opal — сухопутного отвода от «Северного потока» на территории Германии мощностью 36 млрд кубометров в год. От дополнительных комментариев там отказались. Таким образом, российская газовая компания, которая семь лет добивалась полного доступа к трубе и получила его в 2016 году, снова сможет резервировать только половину этого объема из-за ограничений, налагаемых Третьим энергетическим пакетом.

Решение Суда ЕС было принято по иску Польши, которая требовала аннулировать выданное в 2016 году «Газпрому» разрешение Еврокомиссии на загрузку Opal. Польша ссылалась на то, что в таком случае немецкие потребители получат преференции, а «Газпром» может снизить транзит российского газа через Польшу, а это противоречит принципу энергетической солидарности ЕС, закрепленному в Лиссабонском договоре. Суд согласился с этой логикой, хотя до сих пор принцип энергосолидарности в столь широком смысле не применялся, а рассматривался только в контексте чрезвычайных происшествий (срочные поставки энергоресурсов и пр.).

Однако вместо Еврокомиссии решение Суда ЕС решила оспорить Германия, соответствующий иск зарегистрирован в базе суда. Сам «Газпром» оспорить его не мог, поскольку не являлся стороной процесса, в отличие от немецкого регулятора.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет поведение Еврокомиссии не стремлением усложнить положение «Газпрома», а практическими соображениями.

Если бы Еврокомиссия пошла в суд, рассмотрение иска растянулось бы на годы — в сентябре вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович оценивал возможные сроки апелляции в два-три года. Теперь же ничто не мешает немецкому регулятору Bundesnetzagentur провести согласования с властями стран ЕС (чего и требовал в своем решении суд) и предложить Еврокомиссии вновь дать «Газпрому» доступ к 90% мощности Opal, как это уже было сделано в 2016 году. Эту процедуру можно пройти в течение месяцев, а если Польша вновь выступит против, ей потребуется подавать новый иск, рассмотрение которого займет годы.

Руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова отмечает, что сейчас у Германии, как у заинтересованного в исходе дела лица, есть два варианта действий: обжаловать решение Суда ЕС или подать запрос на обновленное согласование мощностей, незначительно уменьшив объем. Судя по всему, говорит она, страна намерена использовать обе возможности с учетом поданной Берлином апелляции. Одновременно с этим решение Суда ЕС не содержит оговорок о запрете обращаться с запросами на согласование мощностей на будущее время. Таким образом, оно не формирует прецедент для будущих обращений, так как указывает на нарушение решением Еврокомиссии принципа энергетической солидарности, предусмотренного в статье 194 Лиссабонского договора, именно в части потенциального использования мощности Opal на все 100%, считает эксперт. По ее словам, при запросе Германией меньшей мощности, к примеру, 80–90%, юридически ЕК имеет право принять новое решение о согласовании объема.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач в целом не видит в решении Суда ЕС особой проблемы для «Газпрома». Он поясняет, что за счет использования монополией других мощностей на территории Германии объемы прокачки по «Северному потоку» снизились незначительно. Действительно, по данным оператора Gascade, поступление газа на входе в Opal из «Северного потока» на момент вступления в силу решения суда ЕС 14 сентября упало с 97 млн кубометров в сутки до 73 млн кубометров, однако с тех пор непрерывно росло и на 26 ноября составляло 93 млн кубометров. Как именно «Газпрому» удается обеспечивать эти поставки с учетом действующего решения суда, на данный момент неясно.

Ольга Мордюшенко