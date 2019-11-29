Уволен глава пресс-службы МВД, опубликовавший фото «нарколаборатории» Голунова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов покидает свой пост. Летом пресс-служба, которую он возглавлял, опубликовала фотографии нарколаборатории якобы в квартире журналиста Ивана Голунова. Позже эти фотографии были удалены. На место господина Титова назначен Владимир Васенин.

Как рассказал «Интерфаксу» сам Юрий Титов, он «уже получил интересное предложение на гражданской службе». Полковник не уточнил, где именно будет работать. Напомним, в июле после появления ложных снимков и последующего прекращения уголовного преследования журналиста начальника пресс-службы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Владимир Васенин поступил на службу в органы внутренних дел в 1998 году в должности оперуполномоченного. В 2000 году он окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД, а в 2008 — Высшую школу экономики. С 2019 года работал в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.

Журналист «Медузы» Иван Голунов была задержан в начале июня по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. В день задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала несколько фото нарколаборатории, которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста. Господин Голунов отрицал подлинность снимков. Позднее фотографии были удалены, а пресс-служба заявила, что фото были сделаны не в квартире журналиста. Через несколько дней Иван Голунов был освобожден, а уголовное преследование в отношение его было прекращено. В рамках дела журналиста были уволены несколько сотрудников полиции, ответственных за задержание журналиста.

О том, как уволенные полицейские пытались восстановиться на работе,— в материале “Ъ” «Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу».

Почему не удается узнать подробности рассмотрения дел полицейских — в материале “Ъ FM” «Вопросы в деле Ивана Голунова остались закрытыми».