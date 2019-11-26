Налоговым преступлениям установили срок давности

Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке. Так говорится в итоговом проекте постановления пленума Верховного суда (РФ). Ранее рассматривался вариант, при котором точкой отсчета становился день добровольного или принудительного погашения задолженности.

На состоявшемся сегодня пленуме Верховного суда, помимо прочих документов, был принят итоговый проект постановления «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» (.pdf). Напомним, последние караются в соответствии со статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, причем речь идет как о физических, так и юридических лицах. Постановления пленума ВС обязательны для исполнения судами всех уровней.

Как сообщал “Ъ” в июне, ВС рассматривал разные варианты исчисления срока давности по уголовным делам о налоговых преступлениях. При этом учитывалось, что способом уклонения от уплаты налогов является не только злонамеренное искажение отчетности, но и умышленное бездействие (непредоставление деклараций), а «сроки представления налоговой декларации (расчета) и сроки уплаты налога, сбора, страхового взноса могут не совпадать», и таким образом налоговое преступление является «длящимся».

Один из вариантов заключался в том, чтобы сроки давности уголовного преследования рассчитывать со дня добровольного погашения недоимки или ее взыскания. Однако после обсуждения и дополнительного изучения от этой идеи отказались. В частности, активно критиковали такую трактовку вопроса представители бизнеса и адвокаты. Они указывали, что невозможность изначально точно определить момент окончания погашения задолженности фактически лишает смысла понятия «срок давности».

В итоге в качестве окончательного варианта постановлением пленума был избран другой: моментом окончания преступления, предусмотренного «налоговыми» статьями Уголовного кодекса, следует считать дату фактической неуплаты налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленную законодательством о налогах и сборах. С этого момента Верховный суд предписал отсчитывать срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Александр Александров