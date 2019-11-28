«РусГидро» сливается из Армении

Как выяснил “Ъ”, «РусГидро» продаст Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Из-за низких тарифов страну уже покинула другая российская энергокомпания, «Интер РАО». Стоимость каскада может составить 173 млн руб., покупатель также обязан погасить кредиты. Сделка выгодна обеим сторонам, полагают эксперты, поскольку «РусГидро» избавится от долгов, а «Ташир» расширит присутствие в энергетическом секторе.

«РусГидро» договорилась о продаже 90% Международной энергетической компании (МЭК), владеющей Севано-Разданским каскадом ГЭС (561 МВт) в Армении, структурам группы «Ташир» Самвела Карапетяна. Покупателем выступит Разданская энергетическая компания (РазТЭС, владеет крупнейшей ТЭС Армении мощностью 1,11 ГВт), рассказали “Ъ” источники, знакомые с договоренностями сторон.

Предложение от РазТЭС поступило в июле 2019 года, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, E&Y оценил 90% МЭК в 140 млн руб., но актив будет продан по балансовой стоимости — 172,97 млн руб. Покупатель также берет на себя все долговые и кредитные обязательства МЭК. По словам одного из источников “Ъ”, общий кредитный портфель МЭК на 30 сентября составлял 26,23 млрд драмов ($55,13 млн), из них $39,6 млн приходятся на остаток задолженности по кредитам АБР и ЕБРР, выданным в 2013 году для реновации основных фондов ГЭС. По отчетности за 2018 год выручка МЭК составила $13 млн, убыток — $26 млн.

Представитель «Ташира» сообщил “Ъ”, что группа «как крупнейшая в Армении компания в сфере электроэнергетики с большим вниманием следит за рыночными процессами отрасли, безусловно, одной из ключевых для страны». Намерение «РусГидро» продать долю в МЭК обсуждается давно, «Ташир» в том числе принимает активное участие в дискуссии, подчеркнул он. В «РусГидро» отказались от комментариев.

Севано-Разданский каскад (561 МВт, построен в 1930–1965 годах) включает семь деривационных ГЭС, их выработка в 2018 году снизилась на 11,5%, до 412 млн кВт•ч, это около 5,68% от общей выработки электроэнергии в Армении за прошлый год. Средний коэффициент использования мощности (КИУМ) каскада крайне низок — около 10% из-за маловодности рек.

«РусГидро» купила ГЭС у «Интер РАО» в 2011 году за 172,9 млн руб., та же получила их при разделении РАО «ЕЭС России». О намерении продать актив как непрофильный «РусГидро» объявила еще в 2017 году в связи с большой долговой нагрузкой, которую не удается снизить из-за низких тарифов. Если МЭК нарушит ковенанты или графики платежей по долгу, это может привести к кросс-дефолту по обязательствам «РусГидро» — чтобы этого избежать, компании пришлось бы дополнительно вливать в МЭК средства.

Энергосистема Армении работает по модели единого закупщика: «Электрические сети Армении» (ЭСА) заключают прямые контракты на покупку электроэнергии с генкомпаниями, а затем продают их в розницу. Тарифы на электроэнергию полностью регулируются (для ГЭС рассчитываются по OPEX). Самые низкие тарифы в стране у АЭС и ГЭС (для них в цену не включена регулируемая норма на возврат инвестиций), самые высокие — у ТЭС из-за затрат на газ, закупаемый у «Газпрома».

В 2015 году низкая водность рек в Армении привела к тому, что ГЭС снизили выработку, параллельно с этим Армянская АЭС (408 МВт) встала на внеплановый ремонт. Энергосистеме пришлось в большей степени загружать ТЭС, а ЭСА — увеличить расходы на их работу. Намерение ЭСА транслировать эти допрасходы на население привело к народным волнениям в Ереване, а правительство Армении, наоборот, пообещало понизить тарифы. Следствием этого стало то, что владевшая на тот момент 100% ЭСА «Интер РАО» продала актив вместе с Разданской ТЭС структурам группы «Ташир».

Учитывая политическую сложность повышения тарифов и убыточность компании, стоимость МЭК стремится к нулю, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитал». Вместе с каскадом уйдет и существенная часть долга, продолжает он, поэтому продажа выгодна для «РусГидро». При этом для «Ташира» покупка ГЭС позволит расширить присутствие в секторе, заключает аналитик.

После завершения этой сделки у российских компаний останется единственный актив в электроэнергетике Армении — пятый блок Разданской ТЭС, которым вместе с газотранспортной сетью страны владеет «Газпром Армения». Кроме того, «Росатом» занимается модернизацией Армянской АЭС, которая в основном осуществляется за средства госкредита РФ.

Татьяна Дятел, Полина Смертина