Контейнеры пошли в «Дело»

Итоги аукциона по продаже контроля в крупнейшем в РФ контейнерного операторе, «Трансконтейнере», оказались неожиданными. На рынке ждали победы «Енисей Капитала» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, но торги выиграла группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб. — более чем в полтора раза выше стартовой цены. Расходы увеличит и оферта миноритариям в лице того же «Енисей Капитала» и ВТБ. Последнего, впрочем, группа надеется убедить остаться. Для «Дела» это грандиозный скачок масштаба бизнеса, но вопросы вызывает ставшая его следствием огромная долговая нагрузка.

Торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева. Сделку планируется закрыть до конца декабря, профинансирована она будет из собственных средств группы и кредита Сбербанка.

В результате, признал господин Шишкарев, долговая нагрузка «Дела» будет «очень напряженной». Общий долг группы не раскрывается, по одному из ее ключевых активов — «Делопортс» (собственник активов в порту Новороссийска) — он составлял на середину года 21 млрд руб., или 2,7 EBITDA.

Группа приобрела пакет за 60,3 млрд руб.— на 67% дороже стартовой цены в 36,16 млрд руб. Адекватность начальной стоимости бумаг оспаривалась экспертами, и, по данным “Ъ”, продажа по ней генерировала бы для номинального держателя пакета, ОТЛК, убыток свыше 6,5 млрд руб.

Как рассказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Старков, в ходе аукциона было сделано более 150 шагов. Два других претендента — «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина — активно участвовали в торгах.

Андрей Старков, заместитель главы ОАО РЖД, 7 июня Мы продаем не просто бизнес, а ключевого клиента, который привносит более 50% платежей за услуги РЖД в части организации контейнерных перевозок

Но Сергей Шишкарев уточнил, что один участник достаточно быстро выбыл из борьбы, а с другим они торговались с 38 млрд до 60 млрд руб. По информации “Ъ”, за пакет упорно боролся «Енисей Капитал». «Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах,— пояснили “Ъ” в ПГК.— Считаем важным сейчас сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии».

По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой. Впрочем, отметил господин Старков, монополия рассчитывает, что такой необходимости не возникнет. Также, пояснил он, если «Дело» решит перепродать пакет в течение двух лет, то должно будет заплатить ОАО РЖД 25% цены покупки. Впрочем, господин Шишкарев заявил о невозможности досрочной продажи: «Мы обречены этого не делать».

Действительно, покупка «Трансконтейнера» резко меняет статус группы. После сделки, отмечает Елена Сахнова из «ВТБ Капитала», «Дело» войдет во все сегменты контейнерного рынка России: у компании есть контейнерные терминалы во всех бассейнах, а теперь — и крупнейший железнодорожный контейнерный оператор. По словам господина Шишкарева, он сделал шаг по реализации своей мечты сделать лучшую транспортную компанию России, «национального чемпиона».

Однако реальные затраты на это будут существенно больше итоговой суммы сделки. Господин Шишкарев подтвердил, что в соответствии с законом группа сделает обязательную оферту минопритариям, хотя и будет вести переговоры с ВТБ (владеет 24,84% «Трансконтейнера») о том, чтобы тот остался в активе и помогал его развивать.

Он не исключил в перспективе обмен доли ВТБ в «Трансконтейнере» на принадлежащий группе «Дело» зерновой терминал КСК. В «Енисей Капитале», который уже владеет 24,74% акций «Трансконтейнера» и заключил опцион на выкуп доли ВТБ, заявили “Ъ”, что примут решение по оферте, когда получат ее.

По словам господина Шишкарева, пока «Дело» планирует «в короткие сроки пересмотреть планы развития компании, подвергнуть ревизии ее стратегию, пополнить кадровый состав». Он уточнил, что группа заинтересована в сохранении присутствия представителей ОАО РЖД в совете директоров «Трансконтейнера», гендиректор Вячеслав Сараев сохранит свой пост. При этом господин Шишкарев не исключил, что в перспективе может быть произведен делистинг «Трансконтейнера» или объединение его с Global Ports, в котором «Делу» принадлежит 30,75%. Сроки он не назвал.

«Такой результат конкурса — огромный успех и для продающей стороны (ОАО РЖД и правительства), и для покупателя,— полагает глава “Infoline-Аналитики” Михаил Бурмистров.— Цена актива превзошла самые смелые ожидания, которые были сформированы в связи с ростом биржевых котировок в преддверии конкурса».

Для «Дела» победа в конкурсе — это возможность после завершения консолидации «Трансконтейнера» провести IPO или частное размещение, «успех которого практически обеспечен», полагает Михаил Бурмистров. Риски, по его мнению, связаны с высоким уровнем долговой нагрузки «Дела» и неустойчивой структурой акционеров «Трансконтейнера»: фактически есть два крупнейших акционера (с учетом опциона ВТБ) с долями, близкими к 50%. При этом, полагает он, у компании, скорее всего, не хватит финансовых ресурсов для приобретения по оферте долей «Енисей Капитала» и ВТБ, если цена акции будет соответствовать уровню, сформировавшемуся в результате конкурса.

Наталья Скорлыгина