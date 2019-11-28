Контейнеры пошли в «Дело»

Итоги аукциона по продаже контроля в крупнейшем в РФ контейнерного операторе, «Трансконтейнере», оказались неожиданными. На рынке ждали победы «Енисей Капитала» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, но торги выиграла группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб. — более чем в полтора раза выше стартовой цены. Расходы увеличит и оферта миноритариям в лице того же «Енисей Капитала» и ВТБ. Последнего, впрочем, группа надеется убедить остаться. Для «Дела» это грандиозный скачок масштаба бизнеса, но вопросы вызывает ставшая его следствием огромная долговая нагрузка.
Торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева. Сделку планируется закрыть до конца декабря, профинансирована она будет из собственных средств группы и кредита Сбербанка.
В результате, признал господин Шишкарев, долговая нагрузка «Дела» будет «очень напряженной». Общий долг группы не раскрывается, по одному из ее ключевых активов — «Делопортс» (собственник активов в порту Новороссийска) — он составлял на середину года 21 млрд руб., или 2,7 EBITDA.
Как рассказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Старков, в ходе аукциона было сделано более 150 шагов. Два других претендента — «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина — активно участвовали в торгах.
Андрей Старков, заместитель главы ОАО РЖД, 7 июня
Мы продаем не просто бизнес, а ключевого клиента, который привносит более 50% платежей за услуги РЖД в части организации контейнерных перевозок
Но Сергей Шишкарев уточнил, что один участник достаточно быстро выбыл из борьбы, а с другим они торговались с 38 млрд до 60 млрд руб. По информации “Ъ”, за пакет упорно боролся «Енисей Капитал». «Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах,— пояснили “Ъ” в ПГК.— Считаем важным сейчас сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии».
По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой. Впрочем, отметил господин Старков, монополия рассчитывает, что такой необходимости не возникнет. Также, пояснил он, если «Дело» решит перепродать пакет в течение двух лет, то должно будет заплатить ОАО РЖД 25% цены покупки. Впрочем, господин Шишкарев заявил о невозможности досрочной продажи: «Мы обречены этого не делать».
Действительно, покупка «Трансконтейнера» резко меняет статус группы. После сделки, отмечает Елена Сахнова из «ВТБ Капитала», «Дело» войдет во все сегменты контейнерного рынка России: у компании есть контейнерные терминалы во всех бассейнах, а теперь — и крупнейший железнодорожный контейнерный оператор. По словам господина Шишкарева, он сделал шаг по реализации своей мечты сделать лучшую транспортную компанию России, «национального чемпиона».
Однако реальные затраты на это будут существенно больше итоговой суммы сделки. Господин Шишкарев подтвердил, что в соответствии с законом группа сделает обязательную оферту минопритариям, хотя и будет вести переговоры с ВТБ (владеет 24,84% «Трансконтейнера») о том, чтобы тот остался в активе и помогал его развивать.
Он не исключил в перспективе обмен доли ВТБ в «Трансконтейнере» на принадлежащий группе «Дело» зерновой терминал КСК. В «Енисей Капитале», который уже владеет 24,74% акций «Трансконтейнера» и заключил опцион на выкуп доли ВТБ, заявили “Ъ”, что примут решение по оферте, когда получат ее.
По словам господина Шишкарева, пока «Дело» планирует «в короткие сроки пересмотреть планы развития компании, подвергнуть ревизии ее стратегию, пополнить кадровый состав». Он уточнил, что группа заинтересована в сохранении присутствия представителей ОАО РЖД в совете директоров «Трансконтейнера», гендиректор Вячеслав Сараев сохранит свой пост. При этом господин Шишкарев не исключил, что в перспективе может быть произведен делистинг «Трансконтейнера» или объединение его с Global Ports, в котором «Делу» принадлежит 30,75%. Сроки он не назвал.
«Такой результат конкурса — огромный успех и для продающей стороны (ОАО РЖД и правительства), и для покупателя,— полагает глава “Infoline-Аналитики” Михаил Бурмистров.— Цена актива превзошла самые смелые ожидания, которые были сформированы в связи с ростом биржевых котировок в преддверии конкурса».
Для «Дела» победа в конкурсе — это возможность после завершения консолидации «Трансконтейнера» провести IPO или частное размещение, «успех которого практически обеспечен», полагает Михаил Бурмистров. Риски, по его мнению, связаны с высоким уровнем долговой нагрузки «Дела» и неустойчивой структурой акционеров «Трансконтейнера»: фактически есть два крупнейших акционера (с учетом опциона ВТБ) с долями, близкими к 50%. При этом, полагает он, у компании, скорее всего, не хватит финансовых ресурсов для приобретения по оферте долей «Енисей Капитала» и ВТБ, если цена акции будет соответствовать уровню, сформировавшемуся в результате конкурса.
Совет директоров «Трансконтейнера» 26 ноября принял решение о продаже 50% «Кедентранссервиса» (КДТС) «Казахстан темир жолы» (КТЖ, железные дороги Казахстана) и одобрил ключевые условия ее реализации. Сделка «с высокой степенью вероятности» может быть закрыта до закрытия сделки по продаже самого «Трансконтейнера», подтвердил замгендиректора ОАО РЖД Андрей Старков.
«Существовавший формат взаимоотношений "Трансконтейнера" и КТЖ в настоящий момент не отвечал тем целям и задачам, которые были сформированы в 2011 году, на момент заключения акционерного соглашения,— говорит господин Старков.— Продав этот актив, "Трансконтейнер" получает право самостоятельно выходить на рынок Казахстана и Средней Азии, которого до этого был лишен, он мог действовать только через дочернюю компанию, где обладал 50% голосов». Разрешение работать вступит в силу, как только пакет будет продан, действующее акционерное соглашение будет расторгнуто, пояснил господин Старков.
Цену сделки он не назвал, но указал, что она «превышает первоначальную инвестицию», а сам «Трансконтейнер» в 2011 году покупал 67% КДТС за $68 млн, а потом за $20,2 млн продавал 17% КТЖ (сам «Трансконтейнер» хотел за долю не менее $73 млн). По словам господина Старкова, «Трансконтейнер» должен получить чистую прибыль от этой сделки более 2 млрд руб.
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