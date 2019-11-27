Трассу М11 открыли для движения Из Москвы в Петербург теперь можно доехать по «Неве» за 6 часов и 1,3 тыс. рублей

Трасса М11 Москва—Петербург открыта для движения транспорта: последний восьмой участок в среду запустил президент Владимир Путин. Масштабная стройка, которая велась с 2010 года, обошлась государству в 372 млрд руб. и частным инвесторам в 148 млрд руб. Стоимость проезда для владельцев легковых авто варьируются от 1,3 тыс. до 2 тыс. руб. В Тверской области платная магистраль сливается с бесплатной М10. Это временное решение, на смену которому придет новый обход Твери, но эту дорогу еще предстоит спроектировать.

Президент Владимир Путин в среду открыл для движения последний, восьмой участок трассы М11 Москва—Петербург. Таким образом 684-километровая трасса, получившая название «Нева», полностью достроена и введена в эксплуатацию.

Корреспондент “Ъ” протестировал магистраль целиком накануне открытия.

Трасса по большей части четырехполосная: шесть (и более) полос организовано лишь на подъездах к Москве и к Санкт-Петербургу.

Скорость движения ограничена 110 км/ч и 130 км/ч, основная часть камер расположена на участке 15–58 км, дальше контроль встречается редко. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, летом скорость движения по всей трассе будет увеличена до 130 км/ч.

На пути периодически встречаются ремонтные зоны, где скорость нужно снижать до 40–70 км/ч.

При движении с соблюдением скоростного режима от МКАД до КАД можно доехать за 6–6,5 часов.

На подъезде к Твери платная магистраль прерывается — транспорт перенаправляется на федеральную М10: из-за населенных пунктов скорость местами ограничена 60 км/ч, установлено много камер. Плотность движения на «федералке» заметно выше, чем на М11, очень много грузовиков. Обход Твери в составе М11 не был изначально запланирован, пояснял глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко: дорогу предстоит спроектировать и построить (скорее всего, через концессионное соглашение с инвестором), точных сроков пока не называется.

В июне 2019 года СМИ сообщали о дефиците заправок на М11: тогда в районе Великого Новгорода из-за неработающих АЗС застряли 30 автомобилей. Сейчас основная часть заправок вдоль магистрали — временные, контейнерного типа (оплата только по карте), размещенные на площадках отдыха. В «Автодоре» обещают построить полноценные АЗС в составе многофункциональных зон (с кафе, туалетами, зоной отдыха), но пока их всего 4, до конца 2020 года появится еще 6.

Сейчас в среднем заправки на М11 встречаются раз в 80–100 км. В госкомпании рекомендуют совершать поездки по возможности с полным баком.

Минимальная стоимость проезда на легковой машине по всей дороге — 1331 руб. при поездке ночью в будний день с бесконтактным транспондером (большая часть тарифа приходится на проезд первого и самого дорогого участка 15–58 км). Максимальная цена — чуть более 2 тыс. руб. при поездке в выходные без транспондера. Если исходить из среднего расхода автомобиля 9–10 литров на 100 км, на всю поездку понадобится порядка 60 литров топлива или 3 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость поездки составит 4–4,5 тыс. руб., что дороже на 1–1,5 тыс. руб. билета на «Сапсан», который идет четыре часа. Поездка на автомобиле в Санкт-Петербург становится выгоднее поезда при условии, что в салоне перевозится 3–4 пассажира.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов охарактеризовал дорогу как «прекрасную», но отметил ряд недочетов. Во-первых, говорит он, на трассе не хватает карманов для аварийных остановок и площадок для отдыха. «Пока ехали, встретили одну сломавшуюся фуру и одну легковушку. Аварийные комиссары, конечно, работают и быстро обозначают препятствие, но пока они доедут до места, может всякое случиться»,— говорит он. На эту проблему ранее обращало внимание и руководство ГИБДД России. Господин Шкуматов также отметил проблемы стабильности сотовой связи: сигнал есть на участках около Москвы и Питера, однако в середине трассы (в частности, на обходе Вышнего Волочка) телефон не работает. В «Автодоре» обещают организовать «устойчивый прием голосового сигнала» до конца 2019 года, голос+интернет — в 2020 году.

Концепция дублера Ленинградского шоссе обсуждалась еще в 70-х годах, подготовка к строительству трассы началась в 2009 году, когда было заключено концессионное соглашение о строительстве участка 15–58 км. В 2010 году строительство заморозили на год в связи с протестами защитников Химкинского леса. В октябре 2018 года работы на 8-м этапе приостановили из-за найденных предметов эпохи раннего железного века. Входящие в М11 участки строились в рамках концессий с привлечением средств Северо-западной концессионной компании, «Мостотреста», «Магистрали двух столиц» и других компаний (общий объем частного капитала — 148 млрд руб.). Участие государства в строительстве — 372 млрд руб. Общая стоимость дороги — 520 млрд руб.

Иван Буранов