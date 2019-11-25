МТС продает бизнес на Украине

Телекоммуникационная группа МТС подписала соглашение о продаже своего бизнеса на Украине — оператора «ВФ Украина» — азербайджанскому оператору Bakcell. В результате сделки компания получит $734 млн.

«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года»,— говорится в сообщении компании. В рамках соглашения МТС через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100-процентную долю в Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций, по данным МТС, пройдет в ближайшее время.

«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов»,— приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни. По его словам, компания сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамке принятой в начале года политики даже с учетом незначительной доли украинского бизнеса.

На фоне новостей о продаже украинского бизнеса и рекомендации выплаты спецдивидендов акции МТС на старте торгов на Московской бирже выросли на 3,52%. По состоянию на 10:30 бумаги компании торгуются по 315,10 руб./шт.

На прошлой неделе господин Корня сообщил о проведении переговоров о продаже дочерней компании «Vodafone Украина». Он отметил, что «никаких договоренностей, о которых мы готовы были бы заявить, нет».