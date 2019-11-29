Совет федерации опубликовал законопроект о семейном насилии

Совет федерации (СФ) опубликовал законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», предложенный группой сенаторов и депутатов Госдумы. Он предполагает вынесение защитных предписаний для защиты жертв. Медучреждения могут обязать сообщать о фактах семейного насилия.

«К дискуссии по документу в рубрике "Обсуждения" приглашаются все участники, готовые высказать конкретные предложения по изменению статей законопроекта»,— говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В случае выявления факта насилия жертве могут дать охранный ордер — специальное предписание, по которому нарушитель не может контактировать с жертвой. Ему могут запретить:

совершать насилие;

вступать в контакты;

общаться с жертвой, в том числе по телефону и через интернет;

выяснять место пребывания жертвы.

На время действия предписания нарушитель будет стоять на профилактическом учете. Если он не исполнит условия охранного ордера, то может быть выдано судебное предписание. Суд, в частности, может обязать нарушителя покинуть место совместного жительства с жертвой. Такая мера применяется, если у нарушителя есть возможность выселиться в другое место.

Подробнее о законопроекте о домашнем насилии — в материале “Ъ” «За домашними тиранами присматривает Кремль и Белый дом».