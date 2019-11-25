В ОСАГО заканчивается сезон скидок

Средняя стоимость полиса ОСАГО в стране падает десятый месяц подряд, при этом количество страховок и выплаты по ним растут. Такие результаты — итог первого этапа реформы в этом сегменте, запущенной в начале 2019 года. Страховщикам был обещан и второй этап, который должен был увеличить степень их самостоятельности в тарификации полисов. Однако внесенный на прошлой неделе в Госдуму депутатский законопроект по ОСАГО изымает из реформы многие существенные изменения, которых ждал рынок. Соглашаясь на компромисс, компании прогнозируют скорое прекращение снижения цен на полисы.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам января—октября 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% — с 5705 до 5400 руб. Октябрь уже десятый месяц снижения средней премии по ОСАГО. Оно началось после вступления в силу первого этапа реформы по индивидуализации тарифов, констатирует президент союза Игорь Юргенс.

В РСА фиксируют, что количество заключенных договоров ОСАГО выросло за год на 1,5% — с 32,8 млн до 33,3 млн, а общая сумма страховых сборов сократилась на 4%, до 179,8 млрд руб. Средняя выплата при этом выросла на 2,7%, до 68 тыс. руб. Всего страховщики выплатили по ОСАГО с начала года 124,5 млрд руб. (рост на 6,6%). Общие сборы премий стали меньше на 7,4 млрд руб., а общие выплаты увеличились на 7,8 млрд руб., отмечают в РСА. «Это хорошо для автомобилистов, но если ничего не предпринимать, то ухудшающаяся финансовая ситуация на рынке ОСАГО в целом может эти изменения нивелировать»,— резюмирует Игорь Юргенс.

Напомним, ЦБ и Минфин обещали рынку второй этап реформы. Правительственный законопроект предполагал увеличение лимита выплат по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн руб.), отказ от коэффициента территории и мощности при расчете тарифа и введение нового коэффициента, учитывающего нарушения ПДД и манеру вождения. Эти изменения позволили бы страховщикам расширить тарифный коридор в ОСАГО сначала на 40%, потом на 30% и перейти на индивидуальную тарификацию для автовладельцев.

Однако в середине октября Госдума перенесла рассмотрение проекта из-за опасений роста цены полиса. А в минувшую среду депутаты во главе с руководителем банковского комитета Анатолием Аксаковым внесли свой вариант законопроекта, который содержит существенные изъятия из правительственного варианта реформы. Как следует из проекта, при расчете цены полиса вводится так называемый коэффициент нарушений ПДД: повысить стоимость страховки сможет «неоднократное в течение года привлечение к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, либо превышение установленной скорости движения авто на величину более 60 км в час, выезд на встречную полосу, либо привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения». Максимальная цена полиса при этом не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки, установленной ЦБ для каждой категории транспорта.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, для отдельных страхователей «расчетная справедливая стоимость» ОСАГО может значительно отличаться от допустимого диапазона. Приводятся примеры расчетов: для жителя Перми возрастом 50 лет и со стажем 15 лет, управляющего Toyota Corolla (122 л. с.), справедливая цена полиса составляет 2345 руб., при этом в действующей тарификации допустимый диапазон стоимости полиса лежит в пределах от 7381 до 13 284 руб. Для жителя Армавира возрастом 41 год и со стажем 6 лет, управляющего ВАЗ-2106 (64 л. с.), справедливая цена составляет 10 642 руб., сейчас диапазон стоимости полиса — от 3163 до 5693 руб.

Правительственных норм об отмене территориального коэффициента, увеличении лимита выплат по жизни и здоровью, применении телематических средств в депутатском проекте нет. Тем не менее, по словам Игоря Юргенса, РСА поддерживает этот компромиссный вариант поправок. «Принятие законопроекта, продолжающего реформу в ОСАГО, остается позитивным шагом на пути к индивидуализации тарифа»,— согласен и глава «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. По его словам, в условиях, когда убыточность в сегменте растет, уровень инфляции сохраняется, долгосрочная тенденция на повышение тарифа должна реализоваться. «Падение средней цены полиса остановится»,— говорит он. По словам страховщика, поправки депутатов сохраняют суть реформы: компании смогут строже тарифицировать аварийных водителей и снижать нагрузку на добросовестных участников дорожного движения.

Татьяна Гришина