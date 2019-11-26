Сенцов назвал саммит в «нормандском формате» «ловушкой» для Зеленского

Встреча в «нормандском формате» станет «ловушкой» для президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский режиссер Олег Сенцов на встрече с депутатами Европарламента в Страсбурге перед церемонией вручения премии Сахарова, лауреатом которой он стал. Премия вручается за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

По мнению господина Сенцова, переговоры закончатся или безрезультатно, или украинскому президенту придется поступиться интересами страны.«Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выход»,— сказал режиссер (цитата по «Интерфаксу»).

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«Я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят»,— добавил Олег Сенцов. По словам господина Сенцова, сейчас примирение сторон невозможно, пока «российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму». Он считает, что выборы на востоке Украины ситуацию не изменят.

Напомним, четырехсторонняя встреча в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Ее проведение стало возможным после успешного разведения сил и средств в районах Петровского и Золотого на юго-востоке Украины. Следующим этапом в урегулировании конфликта в Донбассе — проведение выборов, которые будут признаны ОБСЕ честными и свободными.

О повестке «нормандской встречи» — в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».

По какому пути пойдет урегулирование конфликта в Донбассе — в материале “Ъ” «Донецкий гамбит».