Труд всему голова

Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности. Первым обещано снятие барьеров и повышение предсказуемости госполитики — речь идет об уже широко известных реформах контроля и надзора и инвестиционного сектора. Вторых же ждет прямое требование наращивать производительность на 5% в год. Отметим, итоги предыдущей попытки властей директивно разогнать эффективность госсектора после кризиса 2008–2009 годов подводились непублично. Теперь же оценивать результаты власти обещают по единой методике и по международной отчетности.

По производительности труда Россия отстает от развитых стран втрое и более, отметил вчера первый вице-премьер Антон Силуанов на Международном форуме производительности. «Мы многие годы так вплотную не занимались производительностью труда, как это было в советское время. Но тогда все это было директивно и не работало так, как должно быть»,— отметил он. Сейчас же главное — создать условия, чтобы предприятия были заинтересованы в процессе, предложить им преференции и стимулы и активнее привлекать регионы.

«Будет не так, как в советское время»,— заверил господин Силуанов.

Глава Минэкономики Максим Орешкин назвал основной задачей правительства поддержку инвестиций. Шагами в этом направлении должны стать реформа контрольно-надзорной деятельности (сегодня два основных ее законопроекта будут рассмотрены на заседании правительства), направленная на снятие излишних барьеров, и повышение предсказуемости госполитики (здесь министр, очевидно, имел в виду законопроект о защите и поощрении капвложений — его первое чтение запланировано на 10 декабря).

Кроме того, необходимо обеспечить развитие человеческого капитала (от внедрения стандартов Worldskills до переобучения сотрудников в рамках нацпроекта по производительности) и новых технологий — как современных управленческих, так и «чистых», включая искусственный интеллект (ИИ), заявил господин Орешкин. Напомним, Минэкономики будет курировать федеральный проект по ИИ и возлагает на него большие надежды именно в части роста производительности (см. “Ъ” от 27 ноября).

В целом нацпроект по производительности труда требует ускорения ее роста до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

Ключевым условием в Минэкономики считают правильную мотивацию предприятий и «уважение к прибыли предприятия». При этом министр сослался на частный случай — отказ одного из региональных предприятий от предложений Федерального центра компетенций (ФЦК) по оптимизации из-за нежелания привлекать к себе лишнее внимание государства. «Когда эту прибыль все увидят, сначала придут контролеры — можете все штрафы заплатить. Потом придут региональные власти: нам нужно вот этот и этот проект профинансировать. А в самом худшем случае придут, меня в наручники оденут, скажут: хорошее предприятие»,— цитировал акционера компании министр. Господин Силуанов в достоверность истории, кажется, не поверил: «Это исключительные случаи. Может быть, они есть. Но повышение производительности и прибыли никак не связано с дополнительными налоговыми проверками»,— заверил он, пообещав «только поощрять» бизнес, который ее наращивает.

Посыл же правительства госкомпаниям жестче: их прямо обяжут ежегодно повышать производительность на 5%. «Директивы Минэкономики подготовило, мы на проектных комитетах их рассмотрели, и правительство их примет»,— пообещал господин Силуанов. Как уточнил глава ФЦК Николай Соломон, методика Минэкономики будет учитывать показатель добавленной стоимости, а не выручки на одного сотрудника, по данным МСФО — для «максимальной достоверности». По словам господина Соломона, показатель будет един для всех госкомпаний.

Жесткость государства по отношению к госсектору объясняется его долей в экономике — по разным оценкам, на него приходится до половины ВВП. Последнюю оценку во вторник привел глава Счетной палаты Алексей Кудрин — по его словам, госсектор вырос до 47–48% ВВП, аналогичную цифру называют в Центре стратегических разработок, ранее агентство Moody’s оценивало ее в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний, отмечая, что «доминирование госсектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности». Однако пока в условиях слабого спроса и невысоких показателей частных инвестиций в экономике госсектор видится властям одной из немногих возможностей директивного ускорения роста экономики. Напомним, впрочем, это уже не первая попытка государства на этом поле. В 2011 году Дмитрий Медведев (тогда в статусе президента) поручал сократить расходы крупнейших госкомпаний на 10% в год и обязал их разработать программы инвестиций в инновации. Однако тогда результаты Кремль оценивал в закрытом режиме и не публиковал.

При этом, как показывает недавнее исследование МВФ, главной причиной низкой эффективности госсектора является высокий уровень коррупции — в условиях прозрачности госкомпании могут даже опережать частные компании по производительности (см. “Ъ” от 26 ноября). Впрочем, на форуме борьба с коррупцией в контексте производительности вчера не обсуждалась.

Надежда Краснушкина, Олег Сапожков