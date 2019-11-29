Андрей Черняков обвинен за весь «Космос»

Как стало известно “Ъ”, в четверг Следственный комитет России (СКР) предъявил официальное обвинение экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, выданному в минувшую пятницу Польшей. Бизнесмен, которому инкриминируют хищение кредитов Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 12 млрд руб., отрицает само событие преступления. При этом он попросил за счет распродажи своих арестованных активов погасить долги компании перед рабочими.

Следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР предъявил обвинение Андрею Чернякову в СИЗО №1 «Матросская Тишина». Процедура и последующий допрос в качестве обвиняемого заняли несколько часов, поскольку бизнесмен решил подробно высказаться по всем пунктам инкриминируемых ему действий.

Следователь обвинил Андрея Чернякова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

По данным ГСУ СКР, в 2011 году Андрей Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Работы, предусмотренные проектом, до конца выполнены не были, а более 28 млн руб.— похищены.

В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Часть кредитных средств была переведена на счета дочернего предприятия «Космос Спецстрой» (Екатеринбург), где был совершен еще один эпизод мошенничества. Более 2,885 млрд руб. перевели на расчетные счета аффилированных предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ. Кроме того, с 2013 по 2014 год Андрей Черняков, по данным следствия, не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам, задолжав 183 млн руб., что стало основанием для последнего обвинения.

По данным источников “Ъ”, свою вину в махинациях Андрей Черняков не признал. «Никаких преступлений я никогда не совершал и в сговор с кем-либо на совершение преступлений не вступал»,— отметил бывший глава НПО «Космос». Из предъявленного же обвинения Андрей Черняков, по его словам, не понял, когда, где, кого и при каких обстоятельствах он обманул, какие конкретно преступные действия выполнил лично и какую выгоду из этого извлек. Зато он обратил внимание следователя на то, что добровольно согласился на экстрадицию из Польши, чтобы «доказать свою невиновность в российском суде».

Андрей Черняков утверждал, что хищений при строительстве в Звенигороде не было: получив от местной администрации 105 млн руб., НПО «Космос» вложило в проект около 900 млн руб. собственных средств.

«Абсурдно предполагать, что я, лично поручившись всем своим имуществом под исполнение обязательств по контрактам, имел умысел не возвращать кредиты Банку Москвы»,— заявил обвиняемый, отметив, что только в качестве процентов НПО выплатило финансовой структуре более 3 млрд руб.

По словам Андрея Чернякова, в 2014 году по договоренности с руководством Банка Москвы он «фактически безвозмездно» передал НПО «Космос» со всеми активами и дочерними компаниями сотрудникам банка и уехал за границу «в связи с ухудшением состояния здоровья». Причем сделано это было задолго до возбуждения уголовного дела. По версии обвиняемого, которую в БМ-банке не разделяют, оставшихся после его отъезда активов с лихвой хватило бы на покрытие всех долгов. По подсчетам самих банкиров, они с набежавшими процентами превышают сейчас 20 млрд руб.

Со своей стороны, Андрей Черняков написал в ГУЭБиПК МВД заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банкиров, распоряжавшихся его активами, но 30 апреля 2017 года в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

Адвокат Руслан Коблев сообщил “Ъ”, что Андрей Черняков попросил следователя организовать погашение долгов перед рабочими за счет распродажи его арестованных активов.

По словам защитника, на условия содержания в СИЗО его клиент не жалуется, особенно отмечая, что питание в «Матросской Тишине» гораздо лучше того, что он в течение почти двух лет получал в варшавской тюрьме.

Николай Сергеев