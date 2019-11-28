«Закон Димы Яковлева» могут дописать

В МИД РФ предложили подумать о том, чтобы распространить действие так называемого закона Димы Яковлева, предусмотревшего персональные санкции против граждан США и запретившего, в частности, усыновление российских детей гражданами США, на представителей других стран, где нарушаются права россиян. Замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский в ходе круглого стола в Совете федерации заявил, что можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и попытаться сделать его более универсальным. Эксперты и усыновители ранее отмечали дискриминационный характер закона; по их словам, число усыновленных иностранцами сирот из России с момента его принятия сократилось в девять раз. В МИДе заявили, что «речь идет о создании универсальных механизмов государственного реагирования на случаи ущемления прав и законных интересов россиян», а «каких-либо комментариев относительно целесообразности расширения запрета на усыновление российских детей не делалось».

Господин Голубовский в ходе круглого стола в Совете федерации заявил, что сейчас действие «закона Димы Яковлева» «не ограничивается запретом на усыновление российских детей гражданами США», а предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления против россиян или причастных к таким преступлениям. По его мнению, можно было бы подумать над тем, чтобы убрать из закона непосредственное указание на США и попытаться сделать его более универсальным. “Ъ” господин Голубовский пояснил, что тема защиты прав россиян за рубежом в последнее время «получила особое внимание». В октябре ее обсуждали на коллегии в МИДе, проводились круглые столы с участием парламентариев, правозащитников, членов президентского Совета по правам человека.

«Отмечалась тенденция учащения случаев нарушения прав россиян за рубежом,— сказал господин Голубовский.— Такие случаи фиксируются, и параллельно идет поиск способов реагирования на нарушения».

Одна из обсуждавшихся идей, по его словам, в том, чтобы закон, получивший известность как «закон Димы Яковлева», сделать универсальным и распространить не только на США, но и на другие страны, где нарушаются права россиян. При этом дипломат подчеркнул, что речь не идет о распространении запрета усыновления детей из России, который сейчас касается только США, на другие государства. «Этот закон у многих однозначно ассоциируется именно с запретом усыновления. Но там есть части, посвященные мерам воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод россиян. Кроме того, сегодня закон заточен исключительно на США. А нужно сделать его более гибким, универсальным»,— пояснил собеседник “Ъ”. В МИДе заявили “Ъ”, что речь шла «о создании универсальных механизмов государственного реагирования на случаи ущемления прав и законных интересов россиян за рубежом по надуманным и политически мотивированным соображениям», а «каких-либо комментариев относительно целесообразности расширения запрета на усыновление российских детей не делалось».

Напомним, закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» был принят в ответ на так называемый закон Магнитского, которым США ввели персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России. Ответ российских законодателей содержит правила персонального запрета на въезд в РФ граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан РФ, и ряд других санкций. Речь в законе шла о США, однако статья 6 изначально предполагала возможность его расширения на другие страны, если они примут решения о запрете въезда россиян и аресте их активов. 4-я статья закона ввела запрет на усыновление российских детей гражданами США; с принятия закона начались ужесточения правил в сфере усыновления в России. «Закон Димы Яковлева» стал одной из самых резонансных и критикуемых инициатив Госдумы. По данным РБК, число детей в сиротских учреждениях после 2012 года сократилось, так как государство увеличило выплаты россиянам, оформляющим опеку, но количество реальных усыновлений по сравнению с 2012 годом снизилось: тогда российские семьи усыновили 6,5 тыс. детей, а в 2015 году — только 5,9 тыс.

По данным Министерства просвещения за 2019 год, за последние семь лет число усыновленных иностранцами сирот из России сократилось в девять раз.

Руководитель общественного центра по поддержке приемных семей Андреа Петуховская ранее отмечала, что в части запрета на усыновление «закон Димы Яковлева» уже фактически распространен на страны, которые «приняли решение о запрете въезда граждан РФ и об аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека в РФ», хотя «иностранные усыновители зачастую забирали детей, за которыми никто в очереди не стоял». По словам приемной матери, руководителя клуба «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» Светланы Строгановой, проблема усыновления остается, и решить ее могли бы в том числе и иностранные усыновители: «80% детей, остающихся сейчас в системе,— дети старше 10 лет, либо дети с ограничениями по здоровью. Например, детей с синдромом Дауна маленьких забирают часто, а старших — нет, затем они просто пропадают из системы, так как умирают в интернатах. Почему бы не разрешить иностранцам их забирать и не дать шанс детям, которым нужна реабилитация за границей?»

Зимой 2019 года Министерство просвещения РФ вынесло на общественное обсуждение законопроект, изменяющий правила усыновления и опеки. Если проект будет принят Госдумой, то с 1 января 2021 года семья не сможет усыновлять более одного ребенка в год, все кандидаты и члены их семей будут обязаны проходить психологическое обследование, приемные семьи не смогут менять место жительства по своему желанию, а будут обязаны получить на это разрешение от органов опеки. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что законопроект никак не ужесточает правила усыновления и опеки, однако эксперты и усыновители называли проект дискриминирующим.

Ксения Миронова, Владимир Соловьев