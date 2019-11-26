Греф: Сбербанк пока не владеет технологией полной защиты биометрии

Сбербанк пока не обладает технологией, которая бы могла обеспечить всестороннюю защищенность данных и сбережений клиентов, заявил глава банка Герман Греф в ходе ежегодной встречи с клиентами «Сбербанка Первого».

«Даже у нас пока еще нет на 100% защищенной технологии, которая бы гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации, всех ваших действий. Мы используем нейронные сети — мошенники используют нейронные сети, мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам — они придумывают новые вещи»,— цитирует господина Грефа «РИА Новости».

Глава Сбербанка указал, что на данный момент биометрические технологии недостаточно совершенны. «Поэтому мы говорим, что пока не нужно распространять в обязательном порядке на всю единую биометрическую систему эти юридически значимые действия. Давайте мы пока в своей песочнице это будем делать, платить сами за свои ошибки, чтобы люди не платили за эти ошибки, и будем улучшать технологию… Вот когда будет 99,9% хотя бы, мы сможем ее безопасно распространять»,— сказал он. При этом господин Греф считает, что и россиянам, и российским банкам выгодно использовать биометрию в удаленных каналах, поскольку это удобно обеим сторонам.

Также Герман Греф, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные, признался, что боится «страшного изобретения человечества» — селфи. «Оно догоняет любого публичного человека. Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — "давай сделаем совместную фотографию". Это, конечно, ужасно просто!» — цитирует его РБК.