Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании по крушению MH17

На судебном заседании по крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году смогут присутствовать наблюдатели из любых стран, в том числе из России, сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк. Слушания пройдут 9 марта 2020 года.

«Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своем желании присутствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которыми и является это заседание. Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются»,— пояснила госпожа Бунк «РИА Новости».

17 июля 2014 года самолет рейса МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса, он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Напомним, в июне совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которой был сбит самолет. Среди них оказались три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают, а в МИД России обвинили следствие по делу в работе на «заготовленный ответ».

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