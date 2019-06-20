Путин заявил, что Россию не устраивают выводы следствия о крушении MH17

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что представленные международными следователями доклады об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году не содержат доказательств вины России. По словам господина Путина, Москву не устраивает выбранный следственной группой подход к расследованию.

«Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели, что представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств»,— пояснил глава государства.

Как считает Владимир Путин, остается «очень много вопросов», на которые не дают ответа, потому что следователи «просто назначили раз и навсегда виновных». «Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? <...> И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой?» — добавил он.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

19 июня нынешнего года совместная следственная группа по расследованию крушения опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

О докладе — в публикации “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».

“Ъ” вел онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.