В МИД России обвинили следствие по делу MH17 в работе на «заготовленный ответ»

Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году подгоняет свои задачи под «заготовленный ответ», заявил информагентствам российский дипломатический источник в Нью-Йорке. По его словам, следствию нужно только такое сотрудничество с Россией, которое подтвердит обвинения в ее причастности к трагедии.
Дипломат обратил внимание на то, что Нидерланды предъявили обвинения России до завершения следствия. Кроме того, во время технического расследования предложения Москвы о проведении следственных экспериментов были отвергнуты. Во время уголовного расследования не были учтены первичные данные радиолокационного наблюдения, которые передала Россия, отметил источник.
«А любые сомнения — с чьей бы стороны они ни прозвучали — с ходу отметает. Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН»,— сказал собеседник агентств (цитата по ТАСС).
Напомним, 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса, он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777-200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которой был сбит самолет. Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают.
О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».
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