Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.Ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK.

«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

Недостоверные сведения, согласно перечню, распространялись в основном в комментариях в социальной сети «ВКонтакте». Они касались следующих недостоверных сообщений:

о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области 1 июня 2019;

о наводнении в городе Тулун Иркутской области летом 2019 года;

о пожаре на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края в августе 2019 года

о массовых беспорядках в селе Чемодановка Пензенской области в июне 2019 года;

«о разрушении» транспортного перехода через Керченский пролив» (дата не указана);

«о проведении революции в Российской Федерации» 31 августа 2019 года;

«текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций (ООН)».

Ссылок на публикации в перечне нет. Отмечается, что опубликованный список является тестовой версией.

После того, как участники «списка фейк-ньюс» потребовали разъяснений, Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ.

Напомним, в сентябре Роскомнадзор сообщил, что готов создать перечень изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию. В ведомство с начала действия закона о фейковых новостях поступило 10 требований от Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию.

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти вступили в силу в марте 2019 года. За публикацию фейков граждан могут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., а юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон предполагает внесудебную блокировку.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».