Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.Ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK.
«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.
Недостоверные сведения, согласно перечню, распространялись в основном в комментариях в социальной сети «ВКонтакте». Они касались следующих недостоверных сообщений:
Ссылок на публикации в перечне нет. Отмечается, что опубликованный список является тестовой версией.
После того, как участники «списка фейк-ньюс» потребовали разъяснений, Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ.
Напомним, в сентябре Роскомнадзор сообщил, что готов создать перечень изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию. В ведомство с начала действия закона о фейковых новостях поступило 10 требований от Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию.
Законы о фейковых новостях и неуважении к власти вступили в силу в марте 2019 года. За публикацию фейков граждан могут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., а юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон предполагает внесудебную блокировку.
Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».
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