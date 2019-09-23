Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей

Роскомнадзор готов создать перечень изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия». В ведомство с начала действия закона о фейковых новостях поступило 10 требований от Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию.

В качестве примеров фейков Александр Жаров привел записи в соцсетях о конфликте жителей Чемодановки с цыганской общиной: были опубликованы ложные сообщения о поджогах автомобилей и домов, смертях пострадавших, изнасилованиях детей, столкновениях с полицией. Эту информацию удалили благодаря взаимодействию с администраторами интернет-сообществ.

Еще два примера касаются взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске и взрыва боеприпасов в Ачинске. «В целом любой взрыв в представлении интернет-кликуш — атомный»,— считает руководитель Роскомнадзора. Господин Жаров утверждает в докладе, что удалялась фейковая информация о террористическом акте, радиационном заражении.

У Генпрокуратуры также были претензии к информации о многочисленных жертвах во время наводнения в Иркутской области и дезинформации о планах изменить границы республик Северного Кавказа.

Глава Роскомнадзора при этом назвал СМИ заложниками ситуации. «Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы»,— считает господин Жаров.

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти вступили в силу в марте 2019 года. За публикацию фейков граждан могут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., а юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон предполагает внесудебную блокировку.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».