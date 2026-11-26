Bloomberg узнал о возможной отсрочке сокращения войск США в Европе
Страны НАТО ожидают, что США не примут окончательное решение о сокращении войск в Европе в начале декабря. Союзники Вашингтона теперь ориентируются на более поздний срок в декабре либо на период после Нового года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Возможную смену планов собеседники агентства связывают с новыми усилиями администрации президента Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине и улучшением отношений США с НАТО. Вашингтон также положительно оценивает стремление союзников увеличить оборонные расходы.
Кроме того, США заинтересованы в использовании европейских баз для проецирования силы на Ближнем Востоке и в других регионах. Представитель Пентагона в ответ на запрос Bloomberg сообщил, что объявлять пока нечего, поскольку пересмотр размещения сил продолжается.
По данным агентства, ожидается сокращение примерно на 5 тыс. военнослужащих из 80 тыс., размещенных в Европе. Основная часть, как предполагается, придется на Германию. На восточном фланге НАТО, прежде всего в Польше, американский контингент может быть, напротив, увеличен.