Последствия вышли из берегов

По данным МВД, от наводнения в Иркутской области погибли 12 человек, судьба девяти пока неизвестна. В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадали 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков и деревень. Самый сильный удар пришелся на Тулун — метеорологи заявляют о самом масштабном за 180 лет наводнении. Экологи предупреждают, что Прибайкальский регион движется в сторону аномальности осадков из-за изменений климата.

В понедельник вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, ссылаясь на данные МВД, сообщил, что число погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до 12 человек (еще накануне говорили о пяти жертвах). При этом, по словам чиновника, судьба еще девяти человек остается неизвестной. Господин Мутко уточнил, что более 750 человек пострадало из-за наводнения, 153 сейчас госпитализированы, однако данные постоянно обновляются.

По словам начальника ГУ МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова, пострадавшие жалуются на переохлаждение, обострение хронических заболеваний, у многих бытовые травмы, стрессовое состояние.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за того, что в результате проливных дождей и таяния снегов в горах Восточного Саяна вышли из берегов притоки реки Ангары. Одними из первых наводнение встретили жители Нижнеудинска и горной Тофаларии, откуда людей эвакуировали на вертолетах. Самый сильный удар был нанесен по городу Тулун, в котором проживает 41,6 тыс. человек. Водная стихия сносила деревянные дома, затопила пятиэтажки, разрушила городской водозабор.

В воскресенье наводнение достигло севера области. Утром понедельника ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что в зоне затопления 55 населенных пунктов (в воскресенье их было 28). В целом наводнение прошло уже через 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском, Куйтунском районах. Подтоплено или полностью разрушено 6,7 тыс. домов, в которых проживает более 32 тыс. человек. Повреждено 13 автомобильных мостов. На участках трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение. Затор в районе моста через реку Ия в городе, по которому проходит участок федеральной трассы, образовали более 300 частных домов, которых снесло сильным потоком воды во время паводка.

Как сообщил “Ъ” начальник иркутского управления Гидрометцентра Азат Насыров, за всю историю наблюдений в Тулуне (180 лет) такое сильное наводнение произошло впервые. «Существует методика расчета вероятности сильных наводнений,— заявил он “Ъ”.— Так вот по ней на реке Ия такое возможно раз в тысячу лет, а реке Уда, затопившей Нижнеудинск, раз в 200 лет». По словам Азата Насырова, в последний раз высокий уровень воды в районе Тулуна наблюдался в 1984 году. Тогда река Ия поднялась до 1133 см. В этот раз пиковый уровень был зафиксирован в полдень 29 июня — 1387 см. Завотделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра Сергей Борщ подчеркнул, что наводнения в этом регионе не редкость, но не в таких «катастрофических масштабах»: «Повторяемость наводнения здесь, на южных притоках Ангары, раз в два-пять лет, но катастрофические паводки — редкое явление. По тем оценкам, которые были сделаны еще 20 лет назад, этот район был выделен в район с весьма опасными наводнениями. Здесь опасность еще в том, что в горной и предгорной местности формирование подобных паводков происходит стремительно».

Владимир Чупров из «Гринписа России» указывает, что Прибайкальский регион движется в сторону аномальности осадков из-за изменений климата: «Очевиден тренд на рост осадков в районе Прибайкалья. То, что регион недавно горел, не должно смущать — это как раз то самое изменение климата, когда погода бросается из крайности в крайность. Чтобы избежать более масштабных последствий таких катаклизмов, нужно сокращать выбросы парниковых газов, которые нагревают планету и ведут к изменению климата».

По словам Виталия Мутко, список пострадавших при паводках в Иркутской области, которые должны получить единовременную помощь, вырос до 8,5 тыс. человек.

В ФГБУ «Иркутское УГМС» заявляют о снижении уровня воды на реках. Там также прогнозируют в ближайшие три дня локальные осадки в Иркутской области, но, по словам синоптиков, они не вызовут вторую волну паводка.

Екатерина Еременко, Иркутск; Анна Васильева