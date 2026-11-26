Как указано в документе, «общение — это нечто большее, чем просто восприятие произносимых слов, оно требует также понимания языка тела и выражения лица». Из него следует, что учащиеся не должны приходить на занятия в одежде, затрудняющей идентификацию и общение. По этому закону школы также получат больше полномочий в борьбе с насилием и угрозами со стороны школьников. В частности, их можно будет отстранять от занятий на срок до одного месяца.