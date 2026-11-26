В Северном Рейне—Вестфалии запретили носить паранджу и бурку в школах
Ландтаг (земельный парламент) германской земли Северный Рейн—Вестфалия принял закон, запрещающий ношение в школах одежды, которая закрывает лицо. Школьницам нельзя будет носить в школу паранджу и бурку. Запрет не касается платков-никабов, оставляющих лицо открытым. Как пишут Der Spiegel и Die Zeit, это часть более широкого «закона об укреплении образовательного равенства и демократического образования».
Как указано в документе, «общение — это нечто большее, чем просто восприятие произносимых слов, оно требует также понимания языка тела и выражения лица». Из него следует, что учащиеся не должны приходить на занятия в одежде, затрудняющей идентификацию и общение. По этому закону школы также получат больше полномочий в борьбе с насилием и угрозами со стороны школьников. В частности, их можно будет отстранять от занятий на срок до одного месяца.
Вопрос о возможности носить в школу и другие общественные учреждения паранджу или никаб неоднократно поднимался в разных странах. В 2023 году в Швейцарии запретили носить одежду, закрывающую лицо. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла о подготовке законопроекта, который вводит запрет на ношение в школах паранджи и никаба.