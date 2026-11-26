Дальнейшее выделение средств Евросоюза для Украины негативно скажется на процессе мирного урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, из-за этого власти Украины «менее склонны к мирному процессу и больше настроены на то, чтобы продолжать войну».