Песков заявил о вреде финансирования Украины со стороны ЕС для мирного процесса
Дальнейшее выделение средств Евросоюза для Украины негативно скажется на процессе мирного урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, из-за этого власти Украины «менее склонны к мирному процессу и больше настроены на то, чтобы продолжать войну».
По словам Дмитрия Пескова, новый пакет финансирования Украины со стороны Евросоюза негативно скажется на жителях стран объединения. «(Страны ЕС.— “Ъ”) вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, социальные учреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратят эти деньги на снаряды»,— отметил он.
По данным председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз предоставил Украине €235 млрд с начала конфликта. В ноябре ЕК представила план выделения кредита Украине на €45 млрд, чтобы частично покрыть дефицит бюджета страны на 2027 год в размере €70 млрд. Его обсудят 26 ноября на специальном саммите.