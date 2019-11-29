Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ, попавшим в «список фейк-ньюс»

Роскомнадзор сообщил, что все случаи распространения фейк-ньюс, приведенные в «Перечне информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию», относятся к комментариям пользователей.

«Претензий к самим средствам массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет»,— говорится в распространенном сообщении регулятора.

В комментарии к самому списку появилось пояснение, что он составлен на основании решений Генеральной прокуратуры. «Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России ведет указанный перечень»,— говорится в пояснении. Также Роскомнадзор скорректировал названия СМИ на «форум пользователей».

Напомним, на сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK.

Участники «списка фейк-ньюс» потребовали от Роскомнадзора разъяснений. «Газета.ru», РБК, «Лентач», MDK отметили, что причиной для внесения в список оказались комментарии к новостям в социальных сетях, за которые они не могут нести ответственность.

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти вступили в силу в марте. В Роскомнадзор с начала действия закона о фейковых новостях поступило десять требований от Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».