Основное снижение показателей пришлось на третий квартал. По подсчетам “Ъ” на основе данных РСБУ компании, в июле—сентябре чистый убыток составил более 200 млн руб., тогда как в первом и втором кварталах компания получала прибыль (38,7 млн руб. и более 16 млн руб. соответственно). Выручка в третьем квартале, по подсчетам “Ъ”, сократилась почти на 64% по сравнению со вторым кварталом, до 970,8 млн руб. Прибыль от продаж упала на 54,4%, до 363 млн руб., при этом процентные расходы выросли на 13,4%, до 647,8 млн руб., и почти вдвое превысили прибыль от продаж. Для сравнения: во втором квартале процентные расходы составляли более 571 млн руб., или почти 72% прибыли от продаж. В итоге убыток до налогообложения за третий квартал составил 298,4 млн руб. против прибыли 84,7 млн руб. во втором квартале.