По итогам 9 месяцев убыток «Контрол лизинга» составил 145,7 млн руб. по РСБУ
Лизинговая компания «Контрол лизинг» по итогам девяти месяцев получила чистый убыток по РСБУ 145,7 млн руб. против чистой прибыли 180 млн руб. годом ранее, следует из ее отчетности. Выручка снизилась на 35,5%, до 5,64 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась почти на 70%, до 1,88 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 157,5 млн руб. против прибыли 239 млн руб. годом раннее.
Основное снижение показателей пришлось на третий квартал. По подсчетам “Ъ” на основе данных РСБУ компании, в июле—сентябре чистый убыток составил более 200 млн руб., тогда как в первом и втором кварталах компания получала прибыль (38,7 млн руб. и более 16 млн руб. соответственно). Выручка в третьем квартале, по подсчетам “Ъ”, сократилась почти на 64% по сравнению со вторым кварталом, до 970,8 млн руб. Прибыль от продаж упала на 54,4%, до 363 млн руб., при этом процентные расходы выросли на 13,4%, до 647,8 млн руб., и почти вдвое превысили прибыль от продаж. Для сравнения: во втором квартале процентные расходы составляли более 571 млн руб., или почти 72% прибыли от продаж. В итоге убыток до налогообложения за третий квартал составил 298,4 млн руб. против прибыли 84,7 млн руб. во втором квартале.
В Арбитражный суд Москвы 5 ноября поступили заявления о банкротстве «Контрол лизинга» от кредиторов ООО «Лаборатория права» и ООО «Антанта», суд принял их к производству 10 ноября, 13 ноября к делу присоединилась ФНС, задолженность перед налоговиками на начало ноября оценивалась более чем в 1,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 ноября).