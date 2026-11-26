Чувашия нацелилась увеличить затраты на разработки до 2% ВРП
Регион планирует к 2035 году войти в двадцатку Национального рейтинга научно-технологического развития
Власти Чувашии намерены к 2035 году довести затраты на разработки до 2% валового регионального продукта и войти в двадцатку Национального рейтинга научно-технологического развития. Эти цели обсуждались на совместном заседании Высшего экономического совета и Научно-технического совета при главе республики, сообщила пресс-служба главы Чувашии.
По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашии Наталии Воскресенской, высокотехнологичные отрасли формируют 33,4% ВРП — в полтора раза больше среднего показателя по стране. При этом вложения в исследования составляют 0,32% ВРП.
Правительство республики делает ставку на интеграцию науки и производства. В регионе планируют выстроить единый технологический цикл — от запроса предприятия до испытаний, получения патента и серийного выпуска. Приоритетными направлениями станут интеллектуальная энергетика и электротехника, биотехнологии и умное сельское хозяйство, химия и новые материалы, а также машиностроение и станкостроение. Поддержка останется доступной и другим отраслям.
Предприятия будут самостоятельно формулировать задачи и критерии приемки в рамках «квалифицированного заказа». Инфраструктурным ядром должны стать межвузовский кампус, центры коллективного пользования и проектный офис.
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что научные коллективы необходимо объединять в консорциумы для создания технологий, превосходящих зарубежные аналоги. По его словам, в республике уже есть научная база и промышленный сектор, совместную работу которых необходимо настроить под текущие запросы.
На заседании также обсудили подготовку кадров и итоги целевого приема студентов. Министр образования республики Дмитрий Захаров сообщил, что бюджетный набор в техникумы и колледжи ведется с учетом прогноза рынка труда. В системе среднего профессионального образования начал действовать первоочередной целевой прием: студент может заключить договор с работодателем на любом курсе.
Целевые места в вузах распределяются по заявкам предприятий на платформе «Работа в России» при координации Кадрового центра «Работа России» в Чувашии, сообщила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова. По ее словам, в 2026 году почти 78% предложений работодателей завершились подписанием договоров, а свыше 90% выпускников-целевиков трудоустроились.
Профильным ведомствам, муниципалитетам и вузам предстоит расширять круг потенциальных участников рынка труда, адресно работать со старшеклассниками и предусматривать для будущих специалистов стипендии и жилье.