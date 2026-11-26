Правительство республики делает ставку на интеграцию науки и производства. В регионе планируют выстроить единый технологический цикл — от запроса предприятия до испытаний, получения патента и серийного выпуска. Приоритетными направлениями станут интеллектуальная энергетика и электротехника, биотехнологии и умное сельское хозяйство, химия и новые материалы, а также машиностроение и станкостроение. Поддержка останется доступной и другим отраслям.